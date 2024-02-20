Британія закрила одну з програм для в'їзду біженців: що це означає для українців

Прийом заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинився в понеділок о 15:00 за лондонським часом.

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Велика Британія закрила одну з двох програм для в'їзду українських біженців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

З 19 лютого у Великий Британії більше не діє програма допомоги сім'ям з України (Ukraine Family Scheme). Це одна з двох програм легального в'їзду для українських біженців, які виїжджають з України через повномасштабне вторгнення країни-агресора РФ.

Як йдеться на сайті британського уряду, прийом заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинився в понеділок о 15:00 за лондонським часом.

Програма Ukraine Family Scheme дозволяла українцям в'їжджати до Британії за умови, що у них тут живуть родичі, та вчитися, працювати і отримувати допомогу впродовж наступних трьох років.

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Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податися на іншу, спонсорську програму - Homes for Ukraine, в рамках якої британці приймають у себе українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го –тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.

Рішення британського уряду закрити Ukraine Family Scheme раніше критикували деякі британські юристи. За їхніми словами, в деяких випадках інші схеми не працюють. Наприклад, коли мова йде про людей похилого віку або з інвалідністю, і британські спонсори не зможуть про них піклуватися.

За офіційними даними, з березня 2022 року до Британії прибули понад 200 тисяч українців, яким видали візи за схемами Ukraine Family Scheme та Homes for Ukraine.

Українські біженці в країнах Заходу

Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози Німецького федерального уряду публікує газета Welt am Sonntag.

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль повідомив, що 14 з 16 федеральних земель Німеччини домовилися про створення єдиної платіжної картки для біженців. Лише Баварія та Мекленбург - Передня Померанія планують створити власну модель

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу українським біженцям, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети і зберегти високий рівень надання послуг і пільг.

Тим часом Україна і Європейський Союз ведуть переговори щодо майбутніх міграційних правил, які сприятимуть поверненню українців додому у 2025 році та підтримають економіку.

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