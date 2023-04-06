В ЄС не можуть обрати виробників снарядів для ЗСУ-Politico

Країни Євросоюзу домовилися спільно купувати ЗСУ боєприпаси, але не можуть домовитися про те, чи залишаться контракти в рамках ЄС.

План поставок снарядів ЄС для ЗСУ поки гальмується - Politico / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Через пару тижнів після того, як Євросоюз оголосив про історичне угоді надати Україні як мінімум 1 млн снарядів, у Брюсселі все ще з'ясовують юридичні особливості того, як реалізувати план поставок. Про це повідомляє західне видання Politico.

За даними журналістів, дискусії загальмували перший у своєму роді план щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Посли ЄС зустрілися в середу, 5 квітня, щоб обговорити це питання, але не змогли домогтися істотного прогресу по одному з ключових питань, повідомляють дипломати, які знайомі з ходом переговорів.

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Головною проблемою залишається питання про те, чи будуть контракти на виробництво снарядів надаватися виключно компаніям з ЄС, або ж до них будуть залучати і виробників зі сторони.

За словами кількох дипломатів, влада Франції наполягає на тому, щоб гроші залишалися в межах кордонів Євросоюзу.

Влада Греції і Кіпру підтримала Париж. І така позиція, за словами деяких дипломатів, пов'язана з їх бажанням ні в якому разі не підписувати контракти з виробниками з Туреччини.

Повідомляється, що посли країн ЄС поки зосередилися на завершенні менш спірної частини угоди – безкоштовної передачі Києву великої кількості боєприпасів з уже наявних запасів.

Дипломати, які говорили з Politico на умовах анонімності, сказали, що під час зустрічі посли завершили угоду за планом безоплатної передачі снарядів Україні. А юридичний документ, як очікується, буде офіційно оприлюднений наступного тижня.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що країни-союзники України Польща, Норвегія, Канада та Іспанія сформували танковий батальйон для ЗСУ. Чотири країни дадуть танки Leopard 2A4 в кількості більше 30 одиниць. Приєдналася до коаліції і Фінляндія, яка також надасть свої бойові машини. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Також відомо, що Велика Британія готова передати Україні авіаційні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю польоту до 1 тисячі км. Отримання такої зброї послужить стримуючим фактором для росіян і серйозно змінить ситуацію на користь України, кажуть експерти.

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