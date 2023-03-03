"Я багато знаю, і це вселяє оптимізм": Резніков спрогнозував терміни завершення війни в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Сили оборони мають намір повернути всі тимчасово окуповані Росією регіони, включаючи Крим і Донбас.

Олексій Резніков сподівається, що війна в Україні закінчиться у 2023 році / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, Київ не домовлятиметься про мир з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Наш президент дав зрозуміти, що ми не будемо вести переговори з нинішнім главою Кремля. Україна готова вести переговори про відшкодування збитків, міжнародний трибунал і про відповідальність за військові злочини Кремля, так звану Нюрнберзьку угоду-2", - сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Міністр оборони зазначив, що поки Сили оборони мають намір повернути всі тимчасово окуповані Росією регіони, включаючи Крим і Донбас.

відео дня

За його словами, зараз в Донецькій та Луганській областях тривають запеклі бої, зокрема, за місто Бахмут.

"Росіяни почали цей повільний наступ шість місяців тому, і ми стримуємо його шість місяців. Втрати росіян становлять близько 500 осіб убитими і пораненими щодня", – заявив Резніков.

Попри складну ситуацію на фронті, він вважає, що війна може закінчитися перемогою України в 2023 році.

"Я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і дійсно бачу: є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою в цьому році. Я серйозно розглядаю це, багато знаю, і це дає мені оптимізм. Оптиміст – це інформований реаліст", - заявив Резніков.

Як повідомляв Главред, радник Головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявив, що переговори України та країни-агресорки Росії можливі щонайменше після деокупації Запорізької та Херсонської областей.

За прогнозом Назарова, війна в Україні триватиме ще рік. За словами генерала, українські військові зможуть почати контрнаступ для звільнення українських територій від окупантів, коли Київ отримає обіцяну зброю від Заходу. Також потрібен час, щоб підготувати захисників України до такого кроку.

Інші новини: