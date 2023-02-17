Зможе вдарити по об'єктах "подвійного призначення" РФ: експерт заявив про важливість ракет Storm Shadow для України

Великобританія і Польща на відміну від решти Заходу, підтримують удари України по території Росії, вважає Андрій Піонтковський.

Андрій Піонтковський, Storm Shadow / скріншот YouTube

Великобританія готова передати Україні авіаційні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю польоту до 1 тисячі кілометрів.

Отримання такої зброї послужить стримуючим фактором для росіян і серйозно змінить ситуацію на користь України, заявив в інтерв'ю УНІАН політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Він зазначив, що Великобританія і Польща на відміну від решти заходу, підбадьорюють удари України по території Росії.

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"Переговори Зеленського в ООН показують, що Великобританія за допомогою Польщі готова дати ракети Storm Shadow, їх дальність - до 1 тисячі кілометрів. Наявність такої ракети послужить стримуючим фактором для росіян. Україна може заявити, що на будь-який наступний удар ми відповімо ударом по об'єктах "подвійного призначення" РФ - енергетичній або логістичній структурі", - зазначив Піонтковський.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна і політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму і рашизму, опублікував багато статей і монографій на цю тему. З 2019 року дає інтерв'ю різним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує і аналізує міжнародну політику і політику РФ, вказуючи на помилки і дає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування в РФ живе у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

За його словами, це серйозно змінить ситуацію.

"Британія може зробити це самостійно. Це незалежна велика держава. Пам'ятаєте, Борис Джонсон ще в березні-квітні минулого року, в дуже важкий час, коли допомоги було менше, він, роздратований цими обмеженнями НАТО, заявив про поняття "коаліції бажаючих", - пояснив експерт.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше повідомлялося, що Україна буде готова завдавати ударів по російських окупаційних військах у захопленому Криму після отримання далекобійних ракет від Великобританії. Ситуація може призвести до розширення участі західного світу у війні Москви проти Києва. Тривають дискусії щодо того, чи включати в пакет допомоги ракети Harpoon або Storm Shadows.

Нагадаємо, на початку місяця Пакистан відправив у німецький порт 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатостовбурних реактивних системах залпового вогню Град. Крім того, Ісламабад має намір збільшити військову підтримку української армії.

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, Міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тем - постачання західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового Альянсу".

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