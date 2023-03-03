Україна отримає два-три типи сучасних винищувачів - Резников

Міністр оборони також прокоментував відмову Німеччини надати літаки Україні.

F-16, Олексій Резніков / Вікіпедія, УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає кілька типів сучасних винищувачів.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild глава українського Міноборни зазначив, що один з них стане основним літаком для Збройних сил України.

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це буде залежати від того, який з них краще для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - заявив Резніков.

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Міністр оборони України також прокоментував відмову Німеччини надати літаки. Він нагадав, що колись Берлін не хотів передавати танки.

"Тепер в моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" з Німеччини", – зазначив Резніков.

Винищувачі F-16 для України

Представник Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше сказала, що переговори між Вашингтоном і Києвом щодо постачання Україні винищувачів F-16 можуть тривати ще пару місяців. За її словами, американці не можуть дати літаки до тих пір, поки Україна не підготує інфраструктуру для їх обслуговування.

Президент США Джо Байден вважає, що Україні поки не потрібні винищувачі F-16. На думку глави Білого дому, бронетехніки, яку передають Києву на даному етапі війни, достатньо, щоб забезпечити успіхи на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Згідно з інформацією CNN, президент Володимир Зеленський працює над списком озброєнь, які необхідні армії України. Зокрема, ЗСУ потребують винищувачів F-16 і далекобійних ракет.

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