Понад 30 Leopard 2 для України: союзники Києва зібрали перший танковий батальйон

Польща навчає українських військових управлінню танками Leopard 2, допомагають інструктори з Канади та Норвегії, розповів міністр оборони Маріуш Блащак.

Союзники України сформували для Києва батальйон у кількості понад 30 танків Leopard 2 / Bundeswehr

Країни-союзники України Польща, Норвегія, Канада та Іспанія сформували танковий батальйон для ЗСУ. Чотири країни дадуть танки Leopard 2A4 у кількості більше 30 одиниць. Приєдналася до коаліції і Фінляндія, яка також надасть свої бойові машини. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Як повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, країни-союзники України підготували перший танковий батальйон. Польща, Норвегія, Канада та Іспанія вже зібрали понад 30 Leopard 2. До танкової коаліції підключилася і Фінляндія.

"Ми говорили про коаліцію донорів танків Leopard 2. Хочу сказати, що ми завершили батальйон танків Leopard 2A4, це було завдання, яке я ставив перед собою, і воно виконано. Приєдналися до 14 танків Leopard, які передасть Польща, Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків). Фінляндія також братиме участь у цьому проекті як донор танків для підтримки бронетанкового батальйону", - сказав Блащак.

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Також Маріуш Блащак підкреслив, що наразі в Польщі проходить підготовка українських екіпажів управлінню танками Leopard 2. Навчають бійців ЗСУ, в тому числі, і інструктори з Канади та Норвегії.

Танки Leopard 2 для України

Міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками зустрічі Контактної групи допомоги Україні у форматі Рамштайн, яка відбулася 14 лютого, заявив, що 8 держав передадуть Києву танки. Це США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди.

Журналісти німецького видання Welt розповіли, що в урядах Данії та Нідерландів їм заявили про відмову відправити Україні танки Leopard 2. Нібито таке рішення вони ухвалили "в тісній координації між Нідерландами і Німеччиною". В якості компенсації країни візьмуть на себе частину витрат на ремонт 100 танків Leopard 1.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкритикував Європу і закликав країни якомога швидше відправити Україні сучасні танки, які припадають пилом на складах без діла. На його думку, навесні і влітку на війні Москви проти Києва будуть вирішальні події, тому зволікати в жодному разі не можна.

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