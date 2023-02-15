Німеччина готова обговорювати поставки винищувачів Україні, але за кілька місяців - Пісторіус

На даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги, сказав Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус та Олексій Резніков / Фото twitter.com/oleksiireznikov

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців.

За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

"Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів", - сказав Пісторіус в коментарі телеканалу ARD.

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За його словами, зараз пріоритетним завданням є забезпечення безпеки повітряного простору над Україною, і для цього необхідна функціонуюча система ППО з достатньою кількістю боєприпасів.

Як повідомляв Главред, 14 лютого відбулася дев'ята зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн". Як повідомив президент України Володимир Зеленський, партнери підтвердили, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

У свою чергу, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у зустрічі Контактної групи підтримки України в форматі "Рамштайн" у Брюсселі 14 лютого взяли участь 54 держави. Антикремлівська коаліція зростає. Представники всіх країн чітко заявили, що Київ повинен здобути перемогу над Москвою на полі бою. Сторони також обговорили швидкість, своєчасність і стабільність поставок військової допомоги.

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