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Армії України потрібні передові F-16, Gripen або Tornado для переходу в контрнаступ – Резніков

26 лютого 2023, 19:04
Україні дуже потрібно зломити панування країни-агресорки Росії над окупованими територіями в повітрі, сказав міністр оборони Олексій Резніков.
Gripen, Tornado
Україні потрібні Gripen або Tornado, щоб зломити агресора Росію в повітрі - Резніков / Колаж Вікіпедія

Силам оборони України для переходу до контрнаступальної операції знадобляться сучасні винищувачі типу F-16, Gripen або Tornado. ЗСУ потрібно зломити панування росіян у небі над окупованими територіями. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю La Repubblica він розповів про те, що Україні для контрнаступу потрібні сучасні бойові літаки, які повинні бути оснащені новітніми радарами.

"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари", - зазначив міністр.

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Також Олексій Резніков підкреслив, що на дев'ятій зустрічі у форматі Рамштайн країни-союзники зрозуміли – час має вирішальне значення.

Яка авіація потрібна ЗСУ для контраступу

F-16

Американський винищувач F-16 – багатофункціональна платформа, яка може використовуватися як для бомбардувань ворожих цілей, так і для організації протиповітряної оборони. Літак може функціонувати в умовах радіоелектронних перешкод і під час застосування систем ППО.

Gripen

Saab JAS 39 Gripen – французький багатоцільовий винищувач 4-го покоління. Формально це винищувач, але на практиці він може застосовуватися для вирішення різних завдань. По суті, це винищувач, штурмовик і розвідник.

У JAS 39 Gripen хороше балансування при надзвуковому польоті, а також високі злітно-посадкові характеристики.

Tornado

Бойові літаки Tornado-IDS використовуються для безпосередньої авіаційної підтримки, ізоляції місця бойових дій, боротьби з ворожою авіацією на землі, за отримання панування в повітрі, для перехоплення цілей противника, забезпечення роботи ППО, ведення розвідки і нанесення ударів по цілях в море.

Винищувачі F-16 для України

Представниця Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше сказала, що перемовини між Вашингтоном і Києвом щодо постачання Україні винищувачів F-16 можуть тривати ще декілька місяців. За її словами, американці не можуть дати літаки, доки Україна не підготує інфраструктуру для їхнього обслуговування.

Президент США Джо Байден вважає, що Україні наразі не потрібні винищувачі F-16. На думку глави Білого дому, бронетехніки, яку передають Києву на даному етапі війни, достатньо, щоб забезпечити успіхи на фронті навесні, влітку і на початку осені.

Згідно з інформацією CNN, президент Володимир Зеленський працює над списком озброєнь, які необхідні армії України. Зокрема, ЗСУ потребують винищувачів F-16 і далекобійних ракет.

Дивіться відео Главред - Світан розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16

Наступ Росії:

F-16 Олексій Резніков війна Росії та України
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