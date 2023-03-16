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Влада Франції спеціально гальмує закупівлю ЄС снарядів для ЗСУ - The Daily Telegraph

16 березня 2023, 10:05
За інформацією видання The Daily Telegraph, Париж явно вважає за краще, щоб ЄС витрачав гроші на власну промисловість, а не на надання підтримки Україні.
Макрон, снаряди
Французи хочуть, щоб ЄС витрачав гроші на свою промисловість - джерело / Колаж фото УНІАН

У Брюсселі європейські дипломати звинувачують офіційний Париж у тому, що французька влада гальмує процес спільної покупки країнами ЄС артилерійських снарядів для потреб ЗСУ. Про це повідомляє британське видання The Daily Telegraph з посиланням на власні джерела.

"Багато членів ЄС висловлюють думки, що розходяться з позицією Франції. Якщо ми хочемо діяти негайно, що зараз необхідно, то дуже важливо допустити цю програму компанії з-за меж ЄС. Париж же явно вважає за краще, щоб ЄС витрачав гроші на власну промисловість, а не на надання підтримки Україні", – заявило джерело журналістів в дипломатичних колах Євросоюзу.

Крім того, представники Франції прямо наполягають, що замовлення на виробництво снарядів повинні отримувати виключно підприємства військово-промислового комплексу, які розташовані в Європі.

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Раніше повідомлялося, що країни-союзники України Польща, Норвегія, Канада та Іспанія сформували танковий батальйон для ЗСУ. Чотири країни дадуть танки Leopard 2A4 в кількості більше 30 одиниць. Приєдналася до коаліції і Фінляндія, яка також надасть свої бойові машини. Про це заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Також відомо, що Велика Британія готова передати Україні авіаційні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю польоту до 1 тисячі км.отримання такої зброї послужить стримуючим фактором для росіян і серйозно змінить ситуацію на користь України, заявив політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

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