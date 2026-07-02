У Білому домі відреагували на масований обстріл РФ Києва: ЗМІ про подробиці

Адміністрація Трампа відреагувала на одну з наймасштабніших ракетно-дронових атак РФ на Київ.

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У Білому домі прокоментували удари РФ / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

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Вашингтон відреагував на масовану ракетно-дронову атаку РФ

Трамп виступає за негайне укладення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп прагне покласти край "безглуздим вбивствам" і виступає за негайне укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на представника адміністрації американського лідера в Білому домі.

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Що відомо про позицію Вашингтона

Адміністрація Трампа відреагувала на одну з наймасштабніших ракетно-дронових атак РФ на Київ закликом до якнайшвидшого підписання мирного договору між воюючими сторонами.

"Президент Трамп має гуманне серце і прагне, щоб ця війна закінчилася, щоб припинилися безглузді вбивства. Президент і його команда доклали чимало зусиль, щоб покласти край війні між Росією та Україною, і він залишається оптимістичним щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", - заявили в Білому домі.

Масований удар РФ: важка заява Зеленського

Президент Зеленський заявив, що Росія продовжує робити ставку на застосування балістичних ракет, оскільки інших способів досягти своїх цілей у неї не залишається. За його словами, ефективний захист від таких атак можливий лише за наявності достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Він нагадав, що Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot. "Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа для захисту життів", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки - поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

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Про джерело: AFP Агентство Франс Прес (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французька інформаційна агенція, заснована у 1944 році у Парижі. На сьогоднішній день є одним із найбільших міжнародних постачальників новин (третім після Associated Press та Reuters). До структури AFP входять 200 інформаційних бюро у 150 країнах світу, в яких працює близько 2326 журналістів. Новини агенції транслюються на декількох іноземних мовах: французька, англійська, арабська, португальська, іспанська, китайська та німецька, пише Вікіпедія.

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