На Білгорощині та Курщині озброїли "тероборону": видали мисливські рушниці

У Білгородській та Курській областях країни-окупанта Росії так званим "бійцям територіальної оборони" видали зброю. Їм дали цивільні карабіни Сайга-МК на базі АК-74. Озброєння не призначене для бойових дій, проте окупанти намагалися "модернізувати" рушниці.
Як повідомляє Telegram-канал Важливі історії, на Білгородщині та Курщині місцева влада вирішила озброїти "загони тероборони" цивільними карабінами Сайга-МК. Їх планують закупити близько 700 одиниць.
Примітно, карабіни Сайга - популярна цивільна зброя серед мисливців і людей, які захоплюються в Росії тактичною стрільбою. Цікаво, що карабіни не підтримують стрілянину чергами, а при складеному прикладі можливість здійснення пострілу блокується. Зброя безпечна при перевезенні та її зберіганні.
На опублікованих пропагандистами кадрах можна побачити, що деякі "бійці" встановлюють на карабіни 30-зарядні магазини з кульовими патронами.
Також на деяких рушницях помітні коліматорні і оптичні приціли - судячи з усього, росіяни намагалися модифікувати рушниці, щоб зробити їх зброєю, схожою на бойову.
Кадри вручення "тероборонівцям" у Росії мисливських рушниць:
Рейди добровольців Росії до Білгородської області
Добровольці Російського добровольчого корпусу (РДК) і Легіону Свобода Росії в травні і червні провели рейди до Білгородської області РФ з метою ліквідації в регіоні військових об'єктів російських окупантів.
22 травня ополченці зайшли на Білгородщину і виконували низку завдань на КПП Грайворон та в інших населених пунктах області. Вони завдавали ударів по окупантах РФ. Російські силові структури під час операції втрачали контроль над КПП Грайворон.
1 червня в РДК заявили про початок другої фази військової операції в Бєлгородській області. Добровольчі війська деякий час контролювали МАПП Шебекіно і населений пункт Нова Таволжанка.
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