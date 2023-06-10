РФ може збільшити сили на Білгородщині: Самусь - про те, де ворог візьме окупантів

Москва не забиратиме 10 тисяч окупантів з першої лінії оборони, щоб перекинути в Білгородську область РФ.

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Кремль може перекинути окупантів у Білгородську область / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські добровольці зайшли в Бєлгородську область РФ і почали "звільнення". РФ може відправити туди своїх окупантів, щоб контролювати ситуацію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Кремль не забиратиме окупантів з якогось окремого флангу.

"Звичайно, вони не ідіоти, і не будуть брати з першої лінії фронту 10 тисяч осіб, фактично - дивізію, і переводити її в Білгородську область", - сказав Самусь.

Однак РФ може взяти окупантів з третьої або другої лінії оборони. З них можуть бути сформовані загони для стабілізації ситуації.

"Вони візьмуть військових з другої і третьої ліній. Наприклад, по тисячі військових з кожного напрямку, щоб сформувати загони для стабілізації цих регіонів", - сказав Самусь.

Експерт переконаний, що такі дії ворога в будь-якому випадку послаблять можливості росіян до ведення оборонної операції протягом літньої кампанії.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Дивіться відео про те, як Росія може втратити Крим, перекинувши війська на Білгородщину:

Визволення Бєлгородщини

Нагадаємо, що легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2. Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Білгородщині, діяльність ополченців фіксують у Новій Таволжанці.

Дивіться відео про те, як бійці РДК контролюють Нову Таволжанку на Білгородщині:

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