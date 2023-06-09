Після Бєлгородщини - звільнення Криму: ополченці Росії поділилися планами

Ополченці Легіону Свобода Росії візьмуть участь у звільненні Криму від окупації країни-агресора РФ. Повернення півострова до складу України – справа честі для справжніх російських людей. Про це заявив представник військового формування з позивним Цезар.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ополченці отримали відомості про розташування російських окупаційних військ не тільки в Росії, але і в Криму. Повернення Україні півострова - справа честі.
"Ми отримували інформацію про розташування російських військових частин, об'єктів та інфраструктури на території не тільки Російської Федерації, де у нас багато наших соратників, але і з території автономної республіки Крим. Ми хочемо продемонструвати Україні і всьому світу, що для справжніх російських людей, які борються з путінським режимом, звільнення Криму – справа честі. Окупація України почалася з окупації Криму в 2014 році. Це сумнівне політичне досягнення, яке Путін вважає вінцем своєї політичної кар'єри", - зазначив боєць.
Також він додав, що російські добровольці, які зараз працюють на Білгородчині, в обов'язковому порядку будуть на півострові.
"Так, ми обов'язково з'явимося там. Якщо ми говоримо, ми обов'язково робимо. Ми анонсували миротворчу операцію в Білгородській області, сильно втомлену від війни, яку обстрілює російська армія. Все що ми говоримо – ми рано чи пізно робимо", - підкреслив Цезар.
Повернення Криму в Україну
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що ЗСУ зайдуть до Криму, коли на вулиці буде ще тепло.
Терміни військової операції українських військ на півострові у військовій розвідці не назвали.
У Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ розповіли про те, що окупанти Росії готують проведення евакуації на півночі захопленого Криму.
В першу чергу, збираються відвозити представників самопроголошених "влади" і їхні сім'ї.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що окупанти Росії будують оборонні редути навіть у глибині Криму.
За її словами, це сигналізує про можливі плани ворога відступати вглиб захопленого Кримського півострова.
Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, як ополченці Росії через Тамань можуть потрапити до Криму:
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