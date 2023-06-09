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Після Бєлгородщини - звільнення Криму: ополченці Росії поділилися планами

Андрій Ганчук
9 червня 2023, 21:49 оновлено 9 червня, 22:00
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Окупація України почалася в 2014 році з Криму, повернення півострова Києву – справа честі справжніх російських людей, сказав боєць Легіону Свобода Росії Цезар.
Легіон Свобода Росії, Крим
Добровольці Росії обов'язково звільнятимуть Крим - Цезар / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, УНІАН

Ополченці Легіону Свобода Росії візьмуть участь у звільненні Криму від окупації країни-агресора РФ. Повернення півострова до складу України – справа честі для справжніх російських людей. Про це заявив представник військового формування з позивним Цезар.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ополченці отримали відомості про розташування російських окупаційних військ не тільки в Росії, але і в Криму. Повернення Україні півострова - справа честі.

"Ми отримували інформацію про розташування російських військових частин, об'єктів та інфраструктури на території не тільки Російської Федерації, де у нас багато наших соратників, але і з території автономної республіки Крим. Ми хочемо продемонструвати Україні і всьому світу, що для справжніх російських людей, які борються з путінським режимом, звільнення Криму – справа честі. Окупація України почалася з окупації Криму в 2014 році. Це сумнівне політичне досягнення, яке Путін вважає вінцем своєї політичної кар'єри", - зазначив боєць.

Також він додав, що російські добровольці, які зараз працюють на Білгородчині, в обов'язковому порядку будуть на півострові.

"Так, ми обов'язково з'явимося там. Якщо ми говоримо, ми обов'язково робимо. Ми анонсували миротворчу операцію в Білгородській області, сильно втомлену від війни, яку обстрілює російська армія. Все що ми говоримо – ми рано чи пізно робимо", - підкреслив Цезар.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що ЗСУ зайдуть до Криму, коли на вулиці буде ще тепло.

Терміни військової операції українських військ на півострові у військовій розвідці не назвали.

У Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ розповіли про те, що окупанти Росії готують проведення евакуації на півночі захопленого Криму.

В першу чергу, збираються відвозити представників самопроголошених "влади" і їхні сім'ї.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що окупанти Росії будують оборонні редути навіть у глибині Криму.

За її словами, це сигналізує про можливі плани ворога відступати вглиб захопленого Кримського півострова.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, як ополченці Росії через Тамань можуть потрапити до Криму:

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