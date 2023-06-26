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Ополченці звільнили 4 населених пункти на Білгородщині: у РДК розкрили деталі

Олексій Тесля
26 червня 2023, 18:25 оновлено 26 червня, 18:48
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На звільненій території РФ повстанці зміцнюють позиції, а також покращують логістику.

РДК
Російські повстанці з РДК / t.me/russvolcorps

Російський добровольчий корпус разом з легіоном "Свобода Росії" контролюють кілька населених пунктів на території Бєлгородської області РФ, заявив глава штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна".

В інтерв'ю "Суспільному", відповідаючи на питання про те, скільки населених пунктів контролює РДК, він зазначив: "Понад чотири, скажімо так. У тому числі і населені пункти в районі Нової Таволжанки".

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Він також розповів, що хоча на картах Deep State 22 червня зникла сіра зона, фактично вона досі існує.

"Сьогодні ми можемо дуже умовно вважати цей регіон сірою зоною. Зараз там відбувається зміцнення позицій, Налагодження та поліпшення логістики, аналітики та підготовка для подальшого розширення цієї зони. Бойові дії як такі там не проводяться. Тому що там нікого немає (російської армії – ред.). Є локальні невеликі зіткнення, але вони носять епізодичний характер. На сьогоднішній день там відбувається розширення "сірої зони", — підкреслив російський доброволець.

Що планують російські повстанці

Він також анонсував "гучні заходи" найближчим часом: "Є військові цілі - стягування сил противника на захист кордонів, ослаблення фронту, і перші кроки створення демілітаризованої зони, яка в будь-якому випадку буде необхідна". Взяття під контроль прикордонних районів з метою усунути можливість нападу звідти на територію України. І є політичні цілі. Це привернення уваги до діяльності РДК, залучення нових членів, можливість показати жителям РФ, що існує нормальна і реальна можливість боротьби з режимом. Головне мати певний рівень мотивації і підготовки. Можна діяти і як партизани, і як осередок РДК".

Він також розповів, що втрати добровольців - це двоє загиблих і двоє легкопоранених. Про РФ втрати він сказав, що "можемо говорити про сотні людей, в тому числі і санітарні втрати".

Рейд добровольців РФ в Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області.

Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Білгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У міністерстві оборони окупантів РФ заявили, що російські війська нібито "знищили" сили і засоби добровольців в Білгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

Більше новин:

Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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