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У Білорусі злякалися повалення Лукашенка і погрожують Литві ударом у разі "нападу"

17 жовтня 2022, 22:39

Мінськ погрожує застосувати "військову силу" з метою нібито відстоювання своїх "національних інтересів".

Литва, Лукашенко, Білорусь
У Білорусі пригрозили Литві "превентивним ударом" через побоювання загрози диктатурі Лукашенка / Колаж Reuters, Міноборони Білорусі, пресслужба президента Білорусі

У підконтрольній Росії республіці Білорусь заявили про нібито наявність загрози з боку Литви, де знаходиться Об'єднаний перехідний уряд, завдання якого – повалення нелегітимного самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Мовляв, у такій ситуації Мінськ "залишає за собою право" застосувати військову силу для, мовляв, відстоювання своїх "національних інтересів".

Як повідомляє Міноборони Білорусі, керівник департаменту міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що Мінськ нібито угледів "загрозу" з боку Литви.

Білоруський чиновник вважає, що в країні, мовляв, працює білоруський Об'єднаний перехідний уряд, мета якого – повалення диктатури Олександра Лукашенка в Білорусі.

"На території Литви і за прямої підтримки литовської влади було створено і функціонує так званий "Об'єднаний перехідний уряд", який має на меті повалення чинної влади в республіці Білорусь", - говорить Ревенко.

За його словами, Мінськ в такій ситуації, мовляв, збирається використовувати всі свої інструменти, в тому числі і військову силу, для нібито відстоювання "національних інтересів". Мовляв, Білорусь має право на "превентивний удар".

"Білорусь залишає за собою право ухвалити комплекс превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту", - підкреслив представник міноборони Білорусі.

Лукашенко у війні Росії проти України

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко у вересні заявив, що Мінськ на боці Москви у війні РФ проти України. За його словами, білоруська республіка, мовляв, вірить в "демілітаризацію" і Києва і побоюється нібито розміщення ядерної зброї НАТО в Україні.

10 жовтня Лукашенко оголосив, що Росія і Білорусь розгортають спільне угруповання військ. Основу підрозділу, за його словами, повинні скласти білоруси. Також він звинуватив Україну в нібито відкритті фронту проти РБ.

15 Жовтня Лукашенко несподівано запропонував "перемовини" щодо завершення війни Москви проти Києва.

Розмірковуючи в руслі російської пропаганди, він назвав президента України Зеленського нібито "несамостійним" політиком, якому, мовляв, заборонили говорити з Москвою. З ким нібито "потрібно" вести перемовини, Лукашенко не уточнив.

Дивіться відео ТСН - у Білорусі впровадили "режим підвищеної загрози"

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