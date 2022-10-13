Удар України по Білорусі можливий, якщо Захід визнає її країною-агресором, як і РФ - експерт

Удар по Білорусі теоретично можливий, але підготовка до нього поки не триває - Ігар Тишкевич / Колаж УНІАН, DefenceUA

Україна поки не може превентивний завдати удару по Білорусі через норми міжнародного права, згідно з якими Захід все ще не визнав Білорусь учасником війни в Україні. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив експерт програми" міжнародна та внутрішня політика " Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

На його думку, на даний момент завдання удару по Білорусі в українському медіапросторі тільки обговорюється. На ділі з цим можуть виникнути складності.

"Питання в тому, що формально, незважаючи на те, що ракети летять з Білорусі і де-факто вона є співучасником РФ у війні, є одна річ, яку можна назвати чи то перемогою білоруської дипломатії, чи то обережністю світової. Адже коли обговорювалося питання агресії Росії проти України на майданчиках ОБСЄ (це - єдиний документ міжнародного права, де, крім заяв політиків, РФ зафіксована як агресор), то Росію там називали агресором, а Білорусь - ні. Відповідно, Україні для легітимації такого удару потрібні або дані про те, що удар був нанесений саме білоруськими військовими, або про те, що був вступ у війну армії Білорусі", - зазначає Тишкевич.

І додає, що перед можливим ударом Україні ще доведеться докласти дипломатичних зусиль.

"Тобто потрібно, щоб Україна довела, що Білорусь також є країною-агресором згідно з нормами міжнародного права, і щоб цей факт був зафіксований. Якщо цього не буде, то яким би не було обурення і як би не вирували емоції, все одно є певні обмеження з боку міжнародного права. А на них певним чином звертають увагу міжнародні партнери України, які дотримуються позиції про те, що поки Лукашенко балансує, вони не будуть стимулювати його до задіяння армії разом з Путіним", - сказав Тишкевич.

І додав, що в разі початку підготовки до удару України по Білорусі, повинна буде відбутися перекидання засобів ураження ближче до білоруського кордону.

Як повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій "спецоперації".

"Що стосується нашої участі в спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов'язання", - сказав він.

У той же час, заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко заявив, що на даний момент Україна дотримується виключно оборонної тактики. Але якщо Росія знову ризикне напасти з півночі – отримає відсіч прямо на кордоні і окупанти понесуть великі втрати.

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