У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції" та проводять приховану мобілізацію

Білоруські ЗМІ пишуть, що Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію / Фото Reuters

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запровадив у країні режим так званої контртерористичної операції через те, що сусідні держави нібито готують провокації. Про які саме держави йдеться - не уточнюється.

Як заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю пропагандистському російському виданню Известия, "світ став настільки непередбачуваним, що ми не можемо повірити нікому".

"Глава нашої країни провів низку нарад з силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Дійсно, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані мало не із захопленням окремих ділянок території Білорусі", – заявив Макей.

Як і коли в Білорусі запровадили режим контртерористичної операції, він не уточнив. Сам Лукашенко публічних заяв не робив.

У Білорусі почалася прихована мобілізація

Видання Наша Нива, посилаючись на власні джерела, пише, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Дані заходи проходитимуть під виглядом перевірки боєздатності.

На першому етапі мобілізація в Білорусі не зачіпатиме великі міста, до неї передусім слід готуватися сільському населенню.

Журналісти зазначають, що доукомплектація бойових частин робить ймовірним сценарій ескалації на кордоні Білорусі з Україною. Однак поки що невідомо, яку кількість громадян планує мобілізувати режим Лукашенка.

Повідомляється також, що в селах чоловікам вже почали роздавати повістки. При цьому пріоритетом є ті військово-облікові спеціальності, яких не вистачає в російській армії. Зокрема, на так звані збори викликають водіїв, кухарів, технічний і тиловий персонал.

"Можливо, мова йде про набір на першому етапі того обслуговуючого персоналу, який зможе забезпечити підготовку самих мобілізованих і техніки для них", – припускає одне з джерел.

Можливе вторгнення Білорусі в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіяти російське угруповання, оскільки "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчим часом вторгнення Білорусі в Україну не буде. За його словами, білоруська армія не готова до нападу.

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