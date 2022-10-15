Лукашенко станцював під дудку Путіна: слідом за Кремлем клянчить перемовини з Україною

Лукашенко "закликав до перемовин" і звинуватив Зеленського в "несамостійності" / Колаж Офіс президента, пресслужба президента Білорусі

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко вслід за кремлівськими діячами просить, мовляв,"перемовин" щодо завершення війни Росії проти України. Президента Володимира Зеленського він назвав "несамостійним" і не вказав, з ким взагалі повинен відбуватися такий "діалог".

В інтерв'ю NBC він сказав про те, що, мовляв, потрібно зупинити війну Росії і України і повернутися до перемовин.

Лукашенко звинуватив Зеленського в нібито "несамостійності" і заявив, що президенту України нібито хтось "заборонив вести перемовини". Хто, мовляв, заборонив Зеленському вести "діалог", Лукашенко не сказав.

"Зеленському заборонили вести перемовини. Хто? Здогадайтеся з трьох разів. Він несамостійний. А сьогодні фейки закидати... Десь правий, не правий. Звинувачувати один одного. Не той шлях. Тисячі людей щодня гинуть. У тому числі і цивільні, ні в чому не винні. Це правда. Тому давайте зупинимо цей конфлікт", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Переговори України і Росії

Глава країни-агресорки Росії Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після незаконних дій він запропонував Києву "перемовини". Про анексовані території Путін нібито вже говорити не збирався і "запропонував" Україні "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до перемовин з Росією, але після зміни вищого політичного керівництва в Кремлі.

За його словами, Київ вже говорив з Путіним, а після анексії політичного діалогу більше не буде. Україна чекає на нову владу в Росії.

4 жовтня президент Зеленський поставив крапку в політичному діалозі з Кремлем.

Гарант ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким конкретно з Путіним у Києві розмовляти ніхто не буде. Указ набув чинності.

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