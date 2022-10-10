Вторгнення Білорусі: Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільних військ

Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільних військ / Колаж прес-служба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ у Білорусі. Про це він заявив під час наради з військовими.

"Формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання. Основу білорусько-російського регіонального угруповання військ складуть війська Білорусії", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь починає задіяти російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня".

Лукашенко звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

"Відкриття Києвом фронту проти Білорусі шалено з військової точки зору, проте процес пішов", - сказав Лукашенко.

Лукашенко у війні Росії проти України

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території української держави.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на слова Лукашенка, який сказав, що у Києві нібито є "конфлікт між Зеленським і військовими". Чиновник підкреслив, що Лукашенко цілеспрямовано бреше з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Лукашенко намагається попросити у Путіна ядерну зброю. Для того, щоб на території країни, мовляв, не було впливу Заходу. Однак сам Путін навряд чи піде на такий крок.

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