Уже не приховують паніку через конфіскацію активів: Захарова істерить

В уяві Захарової, "бюджет ЄС буквально тріщить по швах".

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Захарова знову ганьбиться дивними виступами / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова назвала "економічною ескалацією" і "бандитизмом" обговорення країнами Європи можливу конфіскацію російських активів на допомогу Україні.

Під час брифінгу в Москві Захарова заявила, що Кремль розцінює такі заходи ЄС як "банальне злодійство".

У Лаврова традиційно спроектували власну поведінку на інших - конфіскація активів, на думку Захарової, "ескалація економічної агресії Заходу".

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При цьому у своєму виступі Захарова позловтішалася нерішучістю європейських політиків остаточно вирішити долю заморожених активів РФ.

"Примітно, що раніше з цим погодився навіть Євросоюз. Однак протистояти тиску Вашингтона, який вимагає від єесівців (чиновників ЄС - Главред) ухвалення конкретних заходів щодо вилучення російських активів, нинішня єесівська еліта не в змозі", - висловилася чиновниця.

В уяві росіянки, "бюджет ЄС буквально тріщить по швах". Захарова, замовчуючи реальну причину заморожування активів Росії через розв'язану проти України агресію, стверджує, що таким чином Євросоюз нібито намагається "залатати дірку коштом російських активів".

У своїй заяві Захарова як завжди пригрозила країнам Європи "жорсткими наслідками" в разі конфіскації заблокованих коштів.

Конфіскація російських активів

У зв'язку зі скороченням військової допомоги США і блокуванням Угорщиною виділення фіндопомоги ЄС у Заходу намітився план "Б" - конфіскація вже заморожених російських активів на користь України.

Йдеться про конфіскацію 300 мільярдів доларів.

США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 орієнтовно 24 лютого.

У західних столицях розглядаються різні варіанти - починаючи від прямої конфіскації та витрачання активів російського центрального банку до отримання доходів від заморожених активів або використання їх як застави для отримання кредитів.

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