Україна може отримати російські активи: в ЄС ошелешили приємними новинами

Посли ЄС можуть дати дозвіл вже у середу. Україна може отримати заморожені російські активи.

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Україна може отримати заблоковані російські активи / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна може отримати заморожені російські активи. Між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання коштів. Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Спочатку ці кошти будуть відкладені на окремий рахунок, а потім їх використають для підтримки України. Посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення вже у середу, 24 січня.

Також Боррель запевнив, що українцям не слід хвилюватися через можливе послаблення підтримки з боку ЄС.

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Передача російських активів Україні

Комітет з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроект про передачу російських конфіскованих активів Україні. Протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар має надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі.

Як писало видання Financial Times, західні союзники України хочуть узгодити план конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. США запропонували робочим групам Великої сімки (G7) вивчити шляхи, як це зробити. Жодні рішення наразі не ухвалені.

Україна не зможе швидко отримати прибуток від російських активів, які потрапили під санкції Євросоюзу. Попри те, що ухвалення механізму передачі коштів очікувалося вже найближчим часом, прогрес у цьому питанні може бути зупинений через сумніви Франції, Німеччини та Бельгії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що конфіскація заморожених активів на користь України стане болючим ударом по Росії. За його словами, країни G7 повинні ухвалити потрібне рішення.

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