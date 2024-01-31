Росія зазнала величезних втрат: у ЦРУ назвали цифри і розкрили плани Путіна

Під час великої війни з Україною країна-окупант Росія втратила близько 315 тисяч своїх військових вбитими і пораненими і більше половини танків. Напад на українську державу - величезний провал Москви. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
У статті для Foreign Relations він написав про те, що повномасштабна війна проти України стала провалом для РФ на всіх рівнях.
"Його початкова мета - захопити Київ і підпорядкувати Україну - виявилася дурною та ілюзорною. Його армія зазнала величезних втрат. Щонайменше 315 тисяч російських солдатів було вбито або поранено, дві третини довоєнних танкових запасів Росії було знищено, а хвалена десятирічна програма військової модернізації Путіна була зведена нанівець", - зазначив Бернс.відео дня
Крім того, Вільям Бернс сказав, що Путін продовжує вважати, що час на його боці, і він зможе окупувати Україну і вимотати Захід. Москва відновлює своє військове виробництво, отримуючи найважливіші компоненти та боєприпаси від Китаю, Ірану та КНДР.
Війна Росії проти України
Американський журнал Foreign Affairs опублікував матеріал, у якому йдеться про те, що контрнаступ ЗСУ не вдався через США, які затягнули з постачанням потрібних озброєнь. Окупанти Росії на півдні змогли зміцнитися і вибудувати "оборону", яку не факт, що вдалося б зламати і американським військам.
Путін "зібрався" воювати ще декілька років, написали у виданні The Telegraph. Москва "має намір" вести війну 3-4 роки, причому подає сигнали про нібито готовність наступати і на Європу.
Ядерна зброя вже в Білорусі, а Іскандери можуть долетіти до Берліна, тому до погроз Росії країнам Європи потрібно ставитися серйозно, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Захід у 20 разів сильніший за РФ економічно, але у Москви зараз перевага у військовому виробництві.
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