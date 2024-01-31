'Інтенсивність атак зростатиме': Данілов зробив заяву про удари по території РФ

Інтенсивність атак України по території Росії лише зростатиме. При цьому Україна не використовує для ударів зброю, надану західними партнерами.

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Данілов зробив заяву про удари по території РФ/ колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Україна збільшуватиме інтенсивність ударів по території країни-агресорки Росії, щоб знищувати воєнні цілі російських окупантів. РФ щодня завдає колосальних збитків Україні, тому ми будемо продовжувати завдавати ударів у відповідь, щоб агресор відчував тягар збитків і втрат також і на своїй території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Данілов наголосив, що Україна має законне право вести бойові дії на території РФ, але при цьому ми не використовуємо для ударів зброю, надану західними партнерами.

"Україна продовжить атаки на військові об’єкти на території рф. Україна має законне право вести бойові дії на території держави-агресора. Щодня росія завдає колосальних збитків Україні: на тимчасово окупованих територіях, на фронті, і в тилу, де атакує ракетами і дронами цивільні об’єкти. Руйнуючи помешкання і життя українців, росія не повинна почувати себе безкарною. Україна здатна завдавати ударів у відповідь і буде це робити, аби тягар збитків і втрат на власній території відчував також і агресор", – наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони. відео дня

Данілов зазначив, Україна атакує винятково законні воєнні цілі – об’єкти, які обслуговують агресію російських окупантів проти України, зокрема, нафтобази, об’єкти оборонно-промислового комплексу і логістики. У той же час він зазначив, що для цього принципово не застосовується зброя, отримана від західних партнерів.

"Чим довше москва затягуватиме війну з Україною, тим більших збитків зазнаватиме саме росія. Інтенсивність українських атак лише зростатиме", – сказав секретар РНБО.

Війна в Україні

Раніше українські військові розповіли про ситуацію у ЗСУ під Бахмутом. Бої під Бахумтом тривають щодня. Сили оборони України стабілізують непросту ситуацію та вибивають окупантів з позицій.

Також раніше повідомлялося, що Захід затягує допомогу Україні. ЗМІ назвали дві проблеми, з якими через це зіткнулися ЗСУ. США і Євросоюз досі не затвердили військову допомогу Україні, через це війська стикаються з проблемами на полі бою, сказали американські журналісти.

У Міноборони Естонії дали прогноз на 2024 рік. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур вважає, що бої на фронті в Україні, ймовірно, зменшаться у наступні кілька місяців. Широкомасштабні бойові дії можуть відновитися у травні-червні 2024 року, коли земля висохне.

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