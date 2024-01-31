Мобілізація 2024: в одній з областей впровадили новацію - від повісток не втекти

Новації стосуються фіксування роботи патрулів ТЦК на вулицях міст.

https://glavred.net/ukraine/mobilizaciya-2024-v-odniy-z-oblastey-vprovadili-novaciyu-vid-povistok-utekti-ne-vdastsya-10537736.html Посилання скопійоване

В Україні підготували нову версію проекту про мобілізацію / Колаж Главреда. Фото: КМДА, скріншот відео

У Львівській області працівники ТЦК фіксуватимуть патрулювання на вулицях міст за допомогою бодікамер. У разі конфлікту з громадянами записане розглядатиметься у територіальних центрах комплектування.

Як повідомляє прес-служба ТЦК області у Facebook, відтепер військовослужбовці Збройних Сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу, щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери.

"Звертаємось до громадян, що не свідомо ставляться до виконання своїх конституційних обов’язків і майже за два роки повномасштабної війни й досі не стали на військовий облік, виправдовуючи свою безвідповідальність повторюванням повідомлень і тез, які активно ширяться ворожими ІПСО та направлені на зрив мобілізаційних заходів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зауважується, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

Мобілізація 2024 - які зміни чекають найближчим часом

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Також у проекті містяться нововведення для військовозобовʼязаних, які користуються консульськими послугами.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості й правозахисників - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Окремо зауважимо, що через нарікання громадян на роботу працівників ТЦК Міноборони нещодавно провели позапланову перевірку військкоматів - щоби "очистити систему".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.