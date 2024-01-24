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"До річниці війни": ЄС готує потужні санкції проти РФ та велику допомогу Україні

Юлія Закрепа
24 січня 2024, 17:54
Основна увага санкцій буде зосереджена на розширенні списку фізичних і юридичних осіб, які підлягають заморожуванню активів і забороні на в'їзд.
'До річниці війни': ЄС готує потужні санкції проти РФ та велику допомогу Україні
В ЄС готують велику військову допомогу / колаж: Главред, фото: УНІАН, U.S.Army, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Західні партнери України готуються ввести нові обмеження щодо Російської Федерації напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання Financial Times повідомляє, що нові санкції передбачають введення додаткових обмежень щодо юридичних і фізичних осіб, пов'язаних із повномасштабним вторгненням в Україну 2022 року. Так, передбачається надання допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. Згідно з інформацією з джерел, частину цих коштів буде надано негайно після укладення відповідної угоди.

Крім того, в рамках загального комплексу підтримки передбачено виділення 5 мільярдів євро військової допомоги щорічно, а також передача Україні доходів, отриманих від заморожених активів Росії.

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"Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що українці потребують заохочення. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити", - заявив один із дипломатів ЄС.

Основна увага санкцій буде зосереджена на розширенні списку фізичних і юридичних осіб, які підлягають заморожуванню активів і забороні на в'їзд. Водночас, імовірно, не буде запроваджено обмежень на імпорт російського алюмінію, незважаючи на вимоги Польщі та країн Балтії.

У рамках останнього оновлення бюджету Європейського союзу минулого року було запропоновано фінансове забезпечення. Однак цей бюджет досі очікує підписання керівниками країн-членів, що передбачається на зустрічі 1 лютого.

У грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував цю угоду. Проте Єврокомісія висловлює готовність йти на поступки, щоб залучити її підтримку. Однією з конкретних пропозицій є надання можливості перегляду фінансової допомоги в майбутньому.

Тим часом дипломати ЄС переконані в тому, що угорський лідер зрештою поступиться, як він це робив у попередніх ситуаціях, пов'язаних із допомогою Україні.

Ще одним додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги, втім, точна сума ще обговорюється.

Крім того, було порушено і питання конфіскації заморожених російських активів.

"Пропозиція Єврокомісії щодо російських державних активів датована груднем, але вона не передбачає фактичної конфіскації цих доходів і передачі їх Україні", - зазначає FT.

За оцінкою представників Європейського союзу, підтримка захоплення активів Росії, більшість з яких розташована в Європі, малоймовірна з боку Італії, Франції та Німеччини.

Військова допомога ЄС для України

Нагадаємо, що Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС. В ЗМІ розповіли деталі щодо створення нового фонду Європейського Союзу для військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро.

ЄС готує жорсткі заходи проти Угорщини за блокування допомоги Україні. Держави-члени ЄС готові прийняти пакет щодо України на саміті в Брюсселі, незалежно від підтримки Угорщини.

Україна отримає податки від російських активів. Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються спрямовувати на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

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Євросоюз війна в Україні військова допомога
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