Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

Неподалік Хабаровська на парковці біля військової частини спрацювали два вибухові пристрої.

https://glavred.net/world/unichtozheny-i-raneny-voennye-v-rf-atakovana-prichastnaya-k-zverstvam-v-ukraine-v-ch-10696268.html Посилання скопійоване

Прогриміли вибухи біля в\ч РФ / Колаж Главред, фото Pixabay, @tsivilev_live

Головне:

Стався вибух біля в\ч, яка причетна до військових злочинів в Україні

За даними розвідки, є загиблі та поранені серед російських військових

Недалеко від Хабаровська стався вибух поблизу військової частини, яка причетна до військових злочинів РФ на території Київської області.

Згідно з інформацією РБК-Україна з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони, стався підрив у зоні, де розташована дислокація російських військових підрозділів.

відео дня

Два підриви в момент прибуття особового складу

Повідомляється, що на парковці біля військової частини спрацювали два вибухові пристрої. Це сталося приблизно о 9 ранку - збігаючись із часом, коли військовослужбовці прибували в розташування для несення служби. Унаслідок вибухів, за даними розвідки, є загиблі та поранені серед російських військових.

Реакція влади: спроба обмежити інформацію

Після вибухів російські спецслужби вжили заходів щодо обмеження інформації: було відключено мобільний інтернет, змінено рух громадського транспорту. Усе це робилося з метою приховати справжні масштаби події від місцевого населення.

Плани РФ щодо завершення війни: що говорять у ГУР

Росія, як країна-агресор, має намір завершити війну проти України до 2026 року. Про це повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За його словами, у низці стратегічних документів Російської Федерації чітко вказано, що так звана "українська проблема" має бути остаточно врегульована не пізніше 2026 року. Це, на думку Скібіцького, свідчить про існування конкретних термінів і намірів у політико-військовому плануванні Кремля.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ГУР знищило склад вибухівки в Тульській області. Місцеві розповіли, що після вибуху містом пронеслися машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що було знищено ключовий об'єкт окупантів у Запорізькій області.

Нагадаємо, Главред писав, що далекобійні безпілотники ГУР завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).

Читайте також:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред