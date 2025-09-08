Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

Головне:
- Стався вибух біля в\ч, яка причетна до військових злочинів в Україні
- За даними розвідки, є загиблі та поранені серед російських військових
Недалеко від Хабаровська стався вибух поблизу військової частини, яка причетна до військових злочинів РФ на території Київської області.
Згідно з інформацією РБК-Україна з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони, стався підрив у зоні, де розташована дислокація російських військових підрозділів.
Два підриви в момент прибуття особового складу
Повідомляється, що на парковці біля військової частини спрацювали два вибухові пристрої. Це сталося приблизно о 9 ранку - збігаючись із часом, коли військовослужбовці прибували в розташування для несення служби. Унаслідок вибухів, за даними розвідки, є загиблі та поранені серед російських військових.
Реакція влади: спроба обмежити інформацію
Після вибухів російські спецслужби вжили заходів щодо обмеження інформації: було відключено мобільний інтернет, змінено рух громадського транспорту. Усе це робилося з метою приховати справжні масштаби події від місцевого населення.
Плани РФ щодо завершення війни: що говорять у ГУР
Росія, як країна-агресор, має намір завершити війну проти України до 2026 року. Про це повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За його словами, у низці стратегічних документів Російської Федерації чітко вказано, що так звана "українська проблема" має бути остаточно врегульована не пізніше 2026 року. Це, на думку Скібіцького, свідчить про існування конкретних термінів і намірів у політико-військовому плануванні Кремля.
Раніше повідомлялося про те, що ГУР знищило склад вибухівки в Тульській області. Місцеві розповіли, що після вибуху містом пронеслися машини швидкої допомоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що було знищено ключовий об'єкт окупантів у Запорізькій області.
Нагадаємо, Главред писав, що далекобійні безпілотники ГУР завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу імені А. Шамара в Краснодарському краї (РФ).
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
