У ворога проблеми на фронті: у ЗСУ сказали, коли наступ РФ піде на спад

Українські бійці сподіваються, що запал росіян вичерпається десь ближче до початку осені.

Трегубов розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Основне:

У вичерпується ресурс для наступу

Інтенсивність штурмів може зменшитися вже восени

Російські окупанти продовжують проводити штурми на фронті, однак їхні підрозділи все більше виснажуються. Не виключення, що восени інтенсивність наступальних дій піде на спад. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що у військах російських загарбників уже помітний дефіцит особового складу для проведення активних штурмів.

За словами Трегубова, наразі українські бійці чекають поки буде вибита достатня кількість загарбників. Мова про піхоту, бо техніку вони активно не застосовують.

"Абсолютно точно, що росіяни поки не зупиняються, але з іншого боку, ми все ж сподіваємось, що їхній запал деяким чином вичерпається десь ближче до початку осені, ніж до її середини, бо поки вони не згортають зусилля, поки намагаються перти, навіть втрачаючи людей, але це не може тривати занадто довго, бо за деякий час втрати, що накопичуються в їхніх штурмових підрозділах, доводять їх до небоєздатності", - зазначив Трегубов.

На його думку, дощовий сезон "забере" чимало сил у російської піхоти, адже наступати в таких умовах набагато важче.

ОСУВ "Дніпро" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські бійці успішно контратакували в Донецькій області. Звільнено три села - Михайлівка, Зелений Гай і Володимирівка.

Також українські військові мають успішні тактичні просування в районі Мирнограда та на адмінкордоні з Дніпропетровською областю. Це, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", створює позитивну перспективу та дозволяє стримувати ворога контратакувальними діями.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ писали, що від початку доби вівторка, 26 серпня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найгарячіше — на Покровському та Лиманському напрямках.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

