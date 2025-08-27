Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У ворога проблеми на фронті: у ЗСУ сказали, коли наступ РФ піде на спад

Маріна Фурман
27 серпня 2025, 15:29
162
Українські бійці сподіваються, що запал росіян вичерпається десь ближче до початку осені.
ВСУ, армия РФ
Трегубов розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Основне:

  • У вичерпується ресурс для наступу
  • Інтенсивність штурмів може зменшитися вже восени

Російські окупанти продовжують проводити штурми на фронті, однак їхні підрозділи все більше виснажуються. Не виключення, що восени інтенсивність наступальних дій піде на спад. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що у військах російських загарбників уже помітний дефіцит особового складу для проведення активних штурмів.

відео дня

За словами Трегубова, наразі українські бійці чекають поки буде вибита достатня кількість загарбників. Мова про піхоту, бо техніку вони активно не застосовують.

"Абсолютно точно, що росіяни поки не зупиняються, але з іншого боку, ми все ж сподіваємось, що їхній запал деяким чином вичерпається десь ближче до початку осені, ніж до її середини, бо поки вони не згортають зусилля, поки намагаються перти, навіть втрачаючи людей, але це не може тривати занадто довго, бо за деякий час втрати, що накопичуються в їхніх штурмових підрозділах, доводять їх до небоєздатності", - зазначив Трегубов.

На його думку, дощовий сезон "забере" чимало сил у російської піхоти, адже наступати в таких умовах набагато важче.

У ворога проблеми на фронті: у ЗСУ сказали, коли наступ РФ піде на спад
ОСУВ "Дніпро" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські бійці успішно контратакували в Донецькій області. Звільнено три села - Михайлівка, Зелений Гай і Володимирівка.

Також українські військові мають успішні тактичні просування в районі Мирнограда та на адмінкордоні з Дніпропетровською областю. Це, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", створює позитивну перспективу та дозволяє стримувати ворога контратакувальними діями.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ писали, що від початку доби вівторка, 26 серпня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найгарячіше — на Покровському та Лиманському напрямках.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Віктор Трегубов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:22Україна
Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

15:53Світ
Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

14:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

Чому Україна не б'є по Росії новими далекобійними ракетами - розкрито нюанс

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Останні новини

16:28

Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

16:25

Посівний календар на вересень 2025 року: що потрібно зробити в саду і на городі

16:22

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:19

Один рух і "сліпі зони" зникнуть: що варто зробити водіям в автоВідео

15:53

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
15:50

Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

15:48

Куди відлітають лелеки: орнітолог пояснив, як птахи долають шлях до Африки

15:45

Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати УкраїніВідео

15:31

"Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловікомВідео

Реклама
15:29

У ворога проблеми на фронті: у ЗСУ сказали, коли наступ РФ піде на спад

15:22

Малолітня дочка путіністки Борисової зробила груди

15:03

Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після десяти років шлюбу - деталі

14:59

Загроза оточення та котла: відомо про складну ситуацію біля ключового міста

14:56

У переговорах щодо територій "компроміс неможливий": з'явився сумний прогнозВідео

14:52

"Супермен" — новий фільм про легендарного супергероя доступний на Київстар ТБ

14:44

Коли жага до життя сильніші за смерть: телеканал 2+2 знімає воєнну драму "Живий"

14:42

В Україні знайшли діючий вулкан: де знаходиться диво, про яке мало хто знає

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

13:57

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

Реклама
13:57

При зустрічі краще тікати: названо небезпечну і отруйну рибу, яка живе в УкраїніВідео

13:38

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішенняВідео

12:58

Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

12:58

На очах дружини: Усик влаштував дикі танці з ДорофєєвоюВідео

12:49

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:47

"При Порошенку Путін заробив $36 млрд на "Дружбі", а тепер нардеп примазується до її підриву" – військовий

12:46

"Путін готує пастку": Фесенко пояснив, чому відмова Києва від територій - не головнеВідео

12:38

Тейлор Свіфт уперше виходить заміж - хто наречений та скільки коштує обручка

12:20

Перцевими балончиками: команда психованої Аллегрової як могла, розганяла пресуВідео

12:20

"Починається процес": вагітна зрадниця Тодоренко зробила зізнання

12:18

Результат за копійки: господиням радять натирати вікна рідиною для миття посудуВідео

12:11

За літо РФ захопила лише 0,3% України та готує зимовий реванш - Bild

12:08

Свідомий терор: РФ вдарила по енергетичним об'єктам в шести областях

12:01

Прогноз погоди на 1 вересня: синоптик сказала, яким буде перший день осені

11:55

В Україні знайшли гігантський гриб-рекордсмен: у чому його особливістьВідео

11:24

Китайський гороскоп на завтра 28 серпня: Козлам - тривога, Мавпам - виклик

11:04

Які документи потрібні чоловікам 18–22 років для виїзду за кордон: повний перелік

11:03

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: зафіксовано масштабну пожежу у центрі містаВідео

10:58

Як зберегти стиглі банани надовго: 100%-вий фокус здивує простотоюВідео

10:32

Може вирости до півметра: в Україні помітили рідкісну ящірку без ніг

Реклама
10:31

РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

10:14

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел покинула сина мільярдера

10:09

Путініст Кіркоров ухвалив важливе рішення щодо дітей - деталі

10:03

Гарантії безпеки для України: в ISW назвали реальні настрої Кремля

09:45

Вересень 2025 під знаком затемнень: що чекає на Водоліїв у фінансах, коханні та кар'єріВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 серпня (оновлюється)

09:32

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

09:31

"Дуже боляче": відома акторка розповіла про свій важкий розлад

09:30

"Наші команди працюють": у США назвали орієнтир для завершення війни

09:00

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – ФесенкоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія Ротару
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти