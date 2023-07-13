"Він стратег і супермен": двійник Путіна вислужився перед диктатором

Дмитро Грачов розповів, що особисто з Путіним жодного разу не зустрічався, але двічі показував йому "пародії" на нього ж.

https://glavred.net/stars/on-strateg-i-supermen-dvoynik-putina-vysluzhilsya-pered-diktatorom-10485361.html Посилання скопійоване

Дмитро Грачов, Володимир Путін / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Колишній квнщик Дмитро Грачов, який дуже сильно схожий на Володимира Путіна, вже майже 20 років показує російського диктатора на сцені, але не висміює його.

Грачов розповів, що особисто з Путіним жодного разу не зустрічався, але двічі показував йому "пародії" на нього ж.

Примітно, що в своїх номерах Грачов ніколи не показує Путіна в побутових умовах. Уявляти, як Путін приходить додому, а там його чекають діти і дружина, Грачов вважає "некоректним".

відео дня

"Він стратег і супермен і багато-багато ще... І людина при всьому при цьому. Про це теж не варто забувати. <...> Це дуже сильна особистість, і найцікавіше, що глядачі не сприймають відхилення від цього образу. Якщо ти намагаєшся якось подуріти - ні. Люди якось от не розуміють, їм це і не смішно, і не цікаво", - вислужився перед російським диктатором Грачов.

Двійники російського диктатора

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Буданов уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Як зазначив Telegram-канал Генерал СЗР, здоров'я Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

Офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов також говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть говорити правду, існує. Тож двійників "накачують отрутою" перед виступами.

Вам може бути цікаво: