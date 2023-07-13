УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Він стратег і супермен": двійник Путіна вислужився перед диктатором

Сергій Кущ
13 липня 2023, 14:05 оновлено 13 липня, 14:05
33
Дмитро Грачов розповів, що особисто з Путіним жодного разу не зустрічався, але двічі показував йому "пародії" на нього ж.
Дмитро Грачов, Володимир Путін
Дмитро Грачов, Володимир Путін / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Колишній квнщик Дмитро Грачов, який дуже сильно схожий на Володимира Путіна, вже майже 20 років показує російського диктатора на сцені, але не висміює його.

Грачов розповів, що особисто з Путіним жодного разу не зустрічався, але двічі показував йому "пародії" на нього ж.

Примітно, що в своїх номерах Грачов ніколи не показує Путіна в побутових умовах. Уявляти, як Путін приходить додому, а там його чекають діти і дружина, Грачов вважає "некоректним".

відео дня

"Він стратег і супермен і багато-багато ще... І людина при всьому при цьому. Про це теж не варто забувати. <...> Це дуже сильна особистість, і найцікавіше, що глядачі не сприймають відхилення від цього образу. Якщо ти намагаєшся якось подуріти - ні. Люди якось от не розуміють, їм це і не смішно, і не цікаво", - вислужився перед російським диктатором Грачов.

Двійники російського диктатора

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Буданов уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Як зазначив Telegram-канал Генерал СЗР, здоров'я Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше будуть використовувати двійника.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, як це було на Різдво, значить це справжній президент РФ.

Офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов також говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть говорити правду, існує. Тож двійників "накачують отрутою" перед виступами.

Вам може бути цікаво:

Володимир Путін двійник новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

13:51 Україна
"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

13:16 Світ
Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса

11:40 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

14:05

"Він стратег і супермен": двійник Путіна вислужився перед диктатором

13:56

Камалія показала, чим "вбила наповал" Мохаммада ЗахураВідео

13:51

Легалізація медичного канабісу: Рада дала "зелене світло" законопроєкту

13:50

У росіян новий кандидат за заміщення вакантної посади "публічного Пригожина"Погляд

13:38

Бойовики ПВК Вагнер у супроводі поліції поїхали в напрямку МосквиВідео

Україна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - КусаУкраїна може отримати запрошення в НАТО через рік, війна ризикує затягнутися - Куса
13:34

Гороскоп на завтра 14 липня 2023: Водоліям - успіх, Овну - гроші

13:16

"Немає сумнівів": глава Пентагону впевнений у членстві України в НАТО і назвав терміни

13:03

У Росії раптово померла зірка серіалу Каменська

13:00

Безхатько накопичив 1млн доларів, але продовжує просити милостиню: в чому причина

Реклама
12:50

"Звернення" Джонні Деппа до росіян: у Мережі звинуватили актора в лояльності до РФ

12:48

Вимагали ще з середини 2000-х: Куса назвав умови вступу України до НАТО

12:44

Захід може кардинально змінити ситуацію: експерт про сценарій завершення війниВідео

12:42

Російська співачка зізналася в алкоголізмі

12:19

Голова Пентагону пояснив, чи скоро Україна отримає касетні боєприпаси

12:10

"Силіконова діва": Ані Лорак в неналежному вбранні станцювала під свій трекВідео

12:06

Вищипувати волосся в носі протипоказано: лікарі пояснили причину

11:46

Лавров сказився через передачу Україні F-16 і пригрозив "катастрофою"

11:33

Перемога, поразка або Мінськ-3: Подоляк назвав три сценарії завершення війни

11:23

Від атаки "Шахедів" по Києву є постраждалі в Дарницькому районі - КМВАВідео

10:58

Знищених окупантів вивезли вантажівки: деталі удару по штабу РФ у Бердянську

Реклама
10:54

Телеканали групи 1+1 media здобули сім нагород VI Церемонії BigData Awards

10:34

Головоломка для тих, хто найуважніший: треба знайти вовка за 10 секунд

10:33

Це потрібно робити раз на кілька днів: як продезінфікувати екран телефону

10:30

"Російська імперія не існуватиме": Данілов оцінив саміт НАТО у Вільнюсі

10:04

У РФ Путіну шукають заміну: ексспівробітник КДБ назвав несподіваного кандидата

09:40

Мандрівник з глибини століть: Авраменко розповів про звук-непосиду в мовіВідео

09:39

"Вражаюча невпевненість": Волкер розкритикував НАТО через позицію щодо України

09:20

"Поранених вивозили потайки": у Маріуполі підірвали казарми з кадирівцями

08:54

Жінка показала, як можна оживити брудне деко, використовуючи тільки духовкуВідео

08:41

На Захід летіли Калібри, на Київ - Shahed: РФ вночі влаштувала атаку на Україну

08:36

Розбірки у Шойгу: генерала РФ вигнали з посади після критики командування

07:59

ЗСУ "насипають" окупантам на фронті і йдуть вперед на трьох напрямках – ISW

07:41

Україна переможе у війні через рік і вступить до НАТО та Євросоюзу - Зеленський

06:58

У Росії виведена порода відвертих маніяківПогляд

06:54

Росія вночі дронами атакувала Київ, пошкоджено багатоповерхівки: подробиці

06:40

Чому фраза "розповсюджувати плітки" – неправильна: Авраменко здивував відповіддюВідео

05:00

Що не можна робити після похорону рідної людини: найважливіші поради і заборони

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 13 липня

03:40

Політолог спрознозував, кому Путін може передати владу

03:00

Золотарьов розповів, чому Путін миттю драпонув із Москви під час бунту ПригожинаВідео

Реклама
02:35

Що відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл - друг сім'ї розповів правду

02:05

Перегрів двигуна в спеку: хитрий лайфхак допоможе не угробити движок

01:35

"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФВідео

00:36

Хрест батька, який поховав дитину: український телеведучий розповів про вбивство дочки

12 липня, середа
23:50

"Любіть ворогів ваших, моліться за них": скандальний Ломаченко зашкварився в Instagram

22:50

Суровікіна затримали через заколот Пригожина: у Мережі розповіли нову версію

22:46

"Це хороші новини для України": Воллес порівняв Шойгу та Герасимова з дуетом коміків

22:20

Навіщо 14 липня потрібно економити гроші: прикмети і що не можна робити

21:57

"Диктатор не буде нам диктувати": Путін помилився з війною в Україні - Байден

21:55

Блогер-скандаліст розповів, чому Гайтана пішла зі сцени

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти