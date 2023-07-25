Путін 'спалився' на двійниках: експерт про відмінність 'Бункерного' від 'Говоруна'

Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

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Дмитро Попов розповів про двійників Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

На різних заходах можна побачити різних двійників диктатора Володимира Путіна, заявив кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

"Це одна і та ж людина, але записи роблять різні. І там буває і "Бункерний", але я бачив і двох двійників - "Говоруна" і "Стадіонного" — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що участь у заходах різних двійників Путіна часто створює певні накладки.

Він також упевнений в тому, що російські пропагандисти, використовуючи пропаганду і найпростіші піар-акції, не дають можливості населенню проводити чіткі логічні ланцюжки та роблять дуже великий вкид різнопланової інформації.

"Ця інформація суперечить одна одній, але росіянин настільки вже далекий від усього цього. До речі, коли я проводив психологічний аналіз на підставі різних інтерв'ю самих різних людей з Росії, то виявив, що для них політика взагалі є тим, чим їм займатися не треба. Власне кажучи, пропаганда це їм і запровадила. Тобто царю видніше (до речі, Путіна дуже багато людей називає "царем"), цар знає більше, він же приймає рішення, а ми – "маленькі люди". І тому все, що показують з екранів ці "маленькі люди" приймають", — додав Попов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Попова Главреду:

Хто такий Дмитро Попов Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці. Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України. Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Раніше експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

Раніше експерт спрогнозував сценарій усунення двійника Путіна. Використання двійників диктатора РФ може тривати до 85-річного віку, не виключає Дмитро Попов.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

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