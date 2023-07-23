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"Клони" проговорюються: експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна

Олексій Тесля
23 липня 2023, 14:23 оновлено 23 липня, 14:29
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Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.
'Клони' проговорюються: експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна
Дмитро Попов розповів про двійників Володимира Путіна / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: відео Telegram

На зустрічі з провідними світовими лідерами диктатор Володимир Путін не виставляє двійників, заявив кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

"На зустріч з китайським лідером або американським двійників не виставляють - з ними зустрічається або "Бункерний", або ж з якихось причин скасовуються зустрічі і зустрічаються вже на іншому рівні - наприклад, держсекретар США зустрічається з Лавровим або щось подібне", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт також розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Путіна.

"Ще я помітив, що ці "клони" іноді проговорюються. Наприклад, "Мандрівник" якось розповідав, що він служив (вдумайтеся) в морській піхоті. Але Путін ніколи не служив у морській піхоті. Причому це залишили в ефірі, все це як би "з'їли". І якось на зустрічі з Меркель, коли та ще була при владі, один з "клонів", інший, абсолютно не розумів, що вона йому говорить німецькою мовою. А ми знаємо, що справжній Путін непогано говорить німецькою мовою, і вже точно зрозуміти, що йому говорить Меркель, а не робити при цьому обличчя і питати у перекладача, що вона сказала, він не буде. Тобто для мене це маркери, які говорять про те, що це двійники", — додав Попов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Попова Главреду:

Хто такий Дмитро Попов

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці.

Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України.

Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Раніше експерт спрогнозував сценарій усунення двійника Путіна. Використання двійників диктатора РФ може тривати до 85-річного віку, не виключає Дмитро Попов.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

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