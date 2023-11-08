Інформація щодо використання двійників Путіна підтверджена: гучна заява ГУР

Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

https://glavred.net/world/informaciya-ob-ispolzovanii-dvoynikov-putina-podtverzhdena-gromkoe-zayavlenie-gur-10515016.html Посилання скопійоване

Андрій Юсов розповів про двійників Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Достовірна інформація про використання технологій двійників для російського диктатора Володимира Путіна отримала підтвердження з багатьох джерел - не тільки в Україні.

"І це інформація, яку важко приховувати; яка починає підточувати образ російського диктатора зсередини", - підкреслив в ефірі Radio NV представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора.

відео дня

"І, звичайно, коли офіційні роти Кремля починають спростовувати і кратно повторювати про те, що насправді двійників Путіна не існує, висновок напрошується абсолютно протилежний", - говорить представник ГУР.

Юсов додав, що коли представники Кремля доводять, що він насправді живий і що двійників немає, це свідчить абсолютно про протилежні процеси — про згасання і делегітимізацію образу російського диктатора, незалежно від того, в якому фізичному стані він знаходиться насправді.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Раніше західні ЗМІ розкрили містифікацію кремлівського диктатора. Володимир Путін підозріло швидко повернувся після зустрічі з Кім Чен Ином, пишуть журналісти Sky News.

Раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як вирахувати двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.