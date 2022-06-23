Україна зі зброєю Заходу отримає перевагу: на РФ може очікувати нокаут – американські генерали

ЗСУ можуть здобути перемогу над військами РФ на Донбасі - генерал США / facebook.com/GeneralStaff

ЗСУ і війська РФ ведуть складні бої за Сєвєродонецьк, Дібровне біля Ізюма, Рубіжне і на Запорізькому напрямку. За два місяці боротьби на цих локаціях відбувається обмін ударами. Російські війська можуть зазнати поразки через виснаження своїх сил. Україна може отримати перевагу після того, як Захід поставить важке озброєння.

Колишній командувач Сухопутних сил у Європі Марк Гертлінг порівняв ситуацію на низці напрямків на фронті з поєдинком боксерів-важковаговиків. За його словами, нокауту ще не було, проте війська РФ можуть зіткнутися з таким сценарієм через виснаження сил.

читайте такожАрмія України битиме війська РФ у хвіст і в гриву, якщо Захід швидко дасть зброю – генерал ЗСУ"Сєвєродонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя - у всіх цих місцях відбувається удар-контрудар. Це матч боксерів-важковаговиків. За 2 місяці боротьби, ще не було нокауту. Це станеться, через спустошення російських сил", - написав Гертлінг в Twitter.

Також американський військовий додав, що втрат України менше, ніж у російських військ. Після того як ЗСУ отримають важку зброю, вони можуть заволодіти перевагою на полі бою.

На думку генерала США у відставці Девіда Петреуса, українські війська можуть здобути перемогу в боях на Донбасі. Але все залежатиме від постачань західних озброєнь. Тріумф ЗСУ може бути обумовлений тим, що "вони увібрали багато з того, що Росія проти них кинула у Сєвєродонецьку і не поступилися".

"Росіяни себе послаблюють в цьому регіоні, витрачаючи надзвичайну кількість людських ресурсів і обладнання", - сказав він CNN.

Дивіться відео ТСН - війська Росії контролюють більшість житлових кварталів Сєвєродонецька

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії 22 червня заявили, що на Донбасі тривають запеклі бої. Окупаційна армія РФ намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Як вважають британські фахівці, росіяни збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська Росії намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком в Луганській області.

У американському Інституті вивчення війни припускають, що війська РФ найближчими днями можуть захопити Лисичанськ. Як вважають аналітики, ЗСУ на сході країни скоротили повітряні операції через роботу ППО окупантів. Втім, Повітряні сили української армії успішно б'ють по позиціях окупантів на Херсонщині.

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