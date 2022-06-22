Ворожий штурм захлинувся: на Донбасі ЗСУ відбили атаку окупантів

Атака окупантів відбита на Донбасі / Фото УНІАН

Російські окупанти намагаються просунутися в напрямку міста Бахмут Донецької області і встановити контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Верхньокам'янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове та Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Горського", - йдеться у зведенні.

Окупанти продовжують обстріли на Південнобузькому, Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках, завдали авіаударів поблизу Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

"У районі Новобахмутівки наші воїни відбили штурм і змусили ворога відійти", - повідомили в Генштабі.

Ворог штурмовими діями намагається поліпшити тактичне становище в районі Слов'янська Донецької області, а в Харківській області веде бойові дії зі стримування підрозділів Сил оборони та недопущення їх виходу до державного кордону. У цих районах окупанти ведуть активні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії.

читайте також"Західного округу немає": ЗСУ покришили "еліту" ЗС РФ, яку готували до війни з НАТО

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України майже повністю знищили "еліту" Збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це йдеться в новій телефонній розмові загарбників, перехоплення якої публікує СБУ.

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