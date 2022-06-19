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Війна може тривати роками: постачання Україні зброї допоможе звільнити Донбас – Столтенберг

19 червня 2022, 08:12

Інші держави повинні продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо війна затягнеться.

Війна в Україні може тривати роками, заявив Столтенберг/ Reuters

Війна Росії проти України може затягнутися на роки. Проте підтримка України іншими державами не повинна зупинятися.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters. За його словами, варто продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо іншим державам доведеться пристосуватися до зростання цін на енергоносії та їжу.

"Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування", – зазначив Столтенберг.

Він також сказав, що надання Україні сучасної зброї збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після поїздки на Південь України заявив, що Україна не віддасть своїх територій. Також він зазначив, що Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, щойно світ гарантує безпеку цього кроку.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна на цей момент вкрай і вкрай далека від того, щоб вийти на фінальний етап війни проти Росії.

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