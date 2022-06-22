РФ атакує район Сєвєродонецька та має намір розгорнути на Донбасі великі резерви – розвідка Британії

Війська Росії намагаються охопити Сєвєродонецьк з двох напрямків - розвідки Британії / Луганська

Найгостріші бойові зіткнення між Силами оборони України та окупаційними військами Росії тривають на Донбасі. Йдуть обстріли. Ворожі підрозділи намагаються охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Цілком ймовірно, Москва має намір розгорнути велику кількість резервних сил в регіоні.

Згідно з даними розвідки Великобританії, на Донбасі тривають запеклі бої. Йдуть сильні обстріли. Російські окупанти здійснюють спроби охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

читайте також"Прибрали мотлох з неба": бійці ЗСУ збили з ПЗРК російський літак на ДонбасіШвидше за все, Росія проводить підготовку до розгортання великої кількості своїх резервних сил в регіоні.

"Сильні обстріли тривають, оскільки Росія намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі і Попасну на півдні. Росія, швидше за все, готується до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі", - підкреслили в британській розвідці.

Ситуація у Сєвєродонецьку

У американському Інституті вивчення війни 21 червня заявили, що війська РФ намагатимуться повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк. Очікується ще більш запекла боротьба за місто. На думку аналітиків, найближчий тиждень може стати вирішальним для його оборони.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 22 червня сказав, що у армії України присутні проблеми в районі Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області. На даному напрямку окупанти кинули не менше трьох батальйонних тактичних груп. Існує загроза оточення українських військ у Золотому та Гірському.

Крім того, за словами Арестовича, є передумови до тактичного успіху військ Росії під Лисичанськом. Загроза оточення присутня, але окупанти поки не зможуть реалізувати свої плани.

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