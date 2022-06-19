"Відмова" від Криму, Донбасу та НАТО: Росія на Заході тиражує план капітуляції України - РНБО

Населення країн Заходу впевнене, що Україна має перемогти у війні з Росією - РНБО/ Колаж Reuters, УНІАН

Армія Росії не може досягти своїх цілей на війні проти України, тому Москва намагається показати свою нібито сильну політичну позицію за допомогою засобів масової інформації. На Заході було опубліковано так званий "мирний план" з 15 пунктів, який включає, мовляв, "згоду" Києва на відмову від Криму, проведення "референдуму" на Донбасі, "розрив" відносин української держави з НАТО, "скорочення армії" і "знищення важкого озброєння". Про це заявили в Центрі протидії інформації РНБО.

Зокрема, Центр повідомив, що в журналі National Interest було опубліковано "план" з 15-ти пунктів, який відразу ж розтиражовала російська пропагандистська машина. Механізм включає вкрай невигідні для України позиції щодо Криму, Донбасу, збройних сил і НАТО.

"Мирний план" для України

Україна на рівні Конституції, мовляв, "визнає нейтралітет" і відмовляється від окупованого Росією Криму

Росія відводить свої війська на позиції до 24 лютого 2022 року

До вересня на окремих районах Донбасу проходить нібито "референдум" щодо державної приналежності цих територій

Україна, мовляв, розриває зв'язки з Північноатлантичним альянсом і нібито погоджується на скорочення армії, а також, мовляв, знищує важку зброю.

Жодна зі сторін нібито не повинна виплачувати репарації.

читайте також"Мирний план" щодо війни РФ проти України: Зеленський відкинув перемовини із Заходом

В РНБО зазначили, що такий "план" є елементом інформаційно-психологічних операцій, щоб показати нібито сильну політичну позицію Москви в умовах, коли її армія не може досягти поставлених цілей. Однак населення країн західного світу все одно впевнене в тому, що перемогти у війні повинна саме Україна.

"Цей план дій - елемент інформаційно-психологічної операції, основна мета якої сформувати враження сильних позицій російської армії на полі бою на тлі відсутності реальних досягнень на фронті. Згідно опитування ECFR, населення країн Заходу переконане, що саме Україна має перемогти у війні", - підкреслюється в повідомленні.

Дивіться відео ТСН – чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю проти України

Війна Росії проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україні потрібно якнайшвидше отримати достатню кількість військової техніки від західного світу. Це дозволить українській армії переломити ситуацію на фронті на свою користь. За його словами, якщо Київ переможе Москву на війні, Путін не зважиться на застосування ядерної зброї, оскільки самогубство не входить до його планів.

Президент РФ Володимир Путін вирішив звинуватити Захід у тому, що Росія напала на Україну. За його словами, Москва пішла війною проти української держави нібито через відмову західного світу обговорювати гарантії безпеки самій російській державі. При цьому він не згадав про неадекватність вимог Кремля і перекрутив статут ООН.

Канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував російського президента Володимира Путіна за напад на Україну. За його словами, Путін намагався виправдовувати свою військову атаку на українську державу, розуміючи, що Київ не вступить до НАТО, оскільки не відповідає критеріям для інтеграції до Альянсу.

Главред рекомендує: