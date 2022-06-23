Росія найближчими днями може захопити Лисичанськ - Інститут вивчення війни

ППО окупантів РФ обмежує роботу українських повітряних операцій, вважають аналітики ISW.
Окупаційні війська Росії найближчими днями можуть захопити Лисичанськ Луганської області. Збройні сили України на сході країни скоротили кількість своїх повітряних операцій до 20-30 вильотів на день через роботу ППО російських окупантів. Однак українські Військово-повітряні сили ефективно діють в інших зонах, завдаючи успішних ударів по позиціях окупантів у Херсонській області. Російським загарбникам не вистачає особового складу і сил для успішного просування. Про це заявили в Інституті вивчення війни.
Згідно зі звітом ISW, ворожа армія РФ найближчими днями може здійснити захоплення Лисичанська. Системам протиповітряної оборони ворога на сході України вдається обмежити роботу українських безпілотників. З цієї причини ЗСУ довелося скоротити свої повітряні операції до 20-30 вильотів на день.
читайте такожОкупанти зробили висновки: навіщо армія РФ намагається відрізати Лисичанськ від СєвєродонецькаОднак українські Військово-повітряні сили проводять успішні операції на інших напрямках. За останній тиждень вони завдали успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.
Аналітики Інституту дійшли висновку, згідно з яким "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні". Керівництво РФ проводить примусову часткову мобілізацію до військ, яка не приносить суттєвих змін, але негативно впливає на моральних дух і дисципліну тих, хто потрапив до окупаційної армії.
Війна Росії та України на Донбасі
У розвідці Великобританії 22 червня заявили, що на Донбасі продовжують йти запеклі бої. Окупанти намагаються охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Ймовірно, російські загарбники планують розгорнути в регіоні велику кількість резервних сил.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області.
Дивіться відео ТСН – війська РФ контролюють більшість житлових кварталів Сєвєродонецька
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