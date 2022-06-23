Росія найближчими днями може захопити Лисичанськ - Інститут вивчення війни

Війська України ведуть бої з окупантами РФ за Лисичанськ / Колаж lisichansk.com.ua, Reuters

Окупаційні війська Росії найближчими днями можуть захопити Лисичанськ Луганської області. Збройні сили України на сході країни скоротили кількість своїх повітряних операцій до 20-30 вильотів на день через роботу ППО російських окупантів. Однак українські Військово-повітряні сили ефективно діють в інших зонах, завдаючи успішних ударів по позиціях окупантів у Херсонській області. Російським загарбникам не вистачає особового складу і сил для успішного просування. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Згідно зі звітом ISW, ворожа армія РФ найближчими днями може здійснити захоплення Лисичанська. Системам протиповітряної оборони ворога на сході України вдається обмежити роботу українських безпілотників. З цієї причини ЗСУ довелося скоротити свої повітряні операції до 20-30 вильотів на день.

читайте такожОкупанти зробили висновки: навіщо армія РФ намагається відрізати Лисичанськ від СєвєродонецькаОднак українські Військово-повітряні сили проводять успішні операції на інших напрямках. За останній тиждень вони завдали успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.

Аналітики Інституту дійшли висновку, згідно з яким "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні". Керівництво РФ проводить примусову часткову мобілізацію до військ, яка не приносить суттєвих змін, але негативно впливає на моральних дух і дисципліну тих, хто потрапив до окупаційної армії.

Війна Росії та України на Донбасі

У розвідці Великобританії 22 червня заявили, що на Донбасі продовжують йти запеклі бої. Окупанти намагаються охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Ймовірно, російські загарбники планують розгорнути в регіоні велику кількість резервних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що війська РФ намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над містом Сєвєродонецьк Луганської області.

Дивіться відео ТСН – війська РФ контролюють більшість житлових кварталів Сєвєродонецька

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