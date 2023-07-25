Росія в істериці через появу касетних боєприпасів у ЗСУ: експерт розкрив причину

США пішли на безпрецедентний крок, адже таке рішення - передачі касетних боєприпасів, суперечить їхній політиці.

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Загородній розповів, чому Росія боїться касетних боєприпасів / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Вікіпедія

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів, чому перспектива появи в України касетних боєприпасів викликає у Росії таку істерику та паніку.

"Касетні боєприпаси - це дуже потужне озброєння, яке посилить атакуючий потенціал української армії. Зрозуміло, що росіянам це категорично не подобається, тому що це розширює можливості ЗСУ", - зазначив експерт.

Загородній пояснив, що США пішли на безпрецедентний крок, адже таке рішення суперечить їхній політиці. Так, вони не підписували угоду з приводу обмеження і заборони касетних боєприпасів, але це й не віталося. Але вони наважилися на цей крок. Судячи з усього, це пов'язано з тим, що не вистачає снарядів 155-го калібру.

"Поява у ЗСУ касетних боєприпасів надає психологічний ефект, адже тепер росіяни будуть знати, що вони точно загинуть в Україні, а страх смерті гірший за саму смерть. Підуть чутки, які будуть суттєво деморалізувати російську армію, яка і так не дуже радісно зустрічає ЗСУ на півдні України зі зрозумілих причин", - наголосив Загородній.

Чим більше у нас буде такого озброєння, чим більш масово Україна буде знищувати живу силу ворога, тим більше це вирівняє перевагу росіян у живій силі, вважає політичний експерт.

"У них буде все менше і менше охочих йти в атаки на Україну. Тому це дуже добре, таке рішення США можна тільки вітати", - додав він.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

Касетні боєприпаси в Україні

Нагадаємо, що ЗСУ почали бити окупантів касетними боєприпасами від США. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які уповільнили літній наступ України.

Главред розібрався, що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені. Під час обстрілу такими боєприпасами, в повітрі вибухає елемент, з якого територія "покривається" касетними бомбами.

Резніков розповів про потужну зброю для ЗСУ та зазначив, що "касетні боєприпаси змінять правила гри". Україна отримала раніше 155-міліметрові артилерійські системи і це змінило правила гри, нагадав міністр оборони.

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