ЗСУ почали бити окупантів касетними боєприпасами від США - WP

Касетні боєприпаси допоможуть активніше проводити контрнаступальну операцію ЗСУ.

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Україна почала використовувати касетні боєприпаси / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Вікіпедія

Збройні Сили України почати застосовувати проти окупантів надані американськими партнерами касетні боєприпаси. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які уповільнили літній наступ України.

"За словами українських чиновників, обізнаних із ситуацією, Україна почала обстріл касетними боєприпасами, наданими США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ України", - повідомляє The Washington Post.

Касетні боєприпаси

Главред розібрався, що таке касетні боєприпаси і чому вони заборонені. Під час обстрілу такими боєприпасами, в повітрі вибухає елемент, з якого територія "покривається" касетними бомбами. Вони розподіляються по великій площі і вражають противника.

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Касетні бомби допоможуть ЗСУ пробити оборону РФ. Україна вже отримала касетні боєприпаси, повідомив керівник оперативного управління Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму. Передача касетних боєприпасів з рівнем відмови більше 1%, можуть бути застосовані проти військових цілей в районах, де немає цивільних осіб, зазначив аналітик.

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