'Непримустимо': Зеленський різко відреагував на обмеження експорту українського зерна

Україна має зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке влаштує всіх у "зерновій угоді".

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Зеленський провів нараду щодо експорту агропродукції / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, де обговорювався подальший план експорту зерна.

Як повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі, що Україна вірить у домовленості з Європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку подій.

"Наша позиція зрозуміла: блокування експорту по суші після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, ні в якому вигляді неприпустимо", - пояснив Зеленський.

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Президент додав, що наша країна має зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштує.

Росія шантажує "зерновою угодою"

Нагадаємо, що Путін поставив понад 5 умов Україні для відновлення "зернової угоди". Після масованого ракетного удару по портах в Одесі, де було знищено 60 тонн зерна, диктатор Володимир Путін озвучив свої умови для відновлення зернової угоди.

Зеленський відреагував на вихід РФ із зернової угоди. Президент заявив, що Україна готова продовжити "зернову угоду", потрібна відповідь Туреччини і ООН. Відомо, що Україна вже отримала звернення від власників компаній - власників кораблів, які займаються перевезенням зерна.

Олексій Данілов вважає, що РФ атакує Одесу, щоб спробувати відрізати Україну від Чорного моря. Україна знає про плани країни-агресора Росії і відповість Москві належним чином, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони.

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