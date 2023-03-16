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Україна отримає від Польщі 4 винищувачі МіГ-29 найближчими днями - Дуда

16 березня 2023, 14:38
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава передасть Україні перші чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями.
Дуда, МіГ-29
Анджей Дуда і винищувач Міг-29 / Колаж фото УНІАН

Про передачу винищувачів Україні польський лідер Анджей Дуда сказав під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом у четвер, 16 березня, повідомляє видання Rzeczpospolita.

За словами Дуди, таке рішення прийняли на рівні державних органів.

Як каже польський лідер, в запасі у Варшави "десяток цих МіГів" — їх отримали ще на початку 1990-х від армії Німецької Демократичної Республіки.

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Про те, скільки саме Польща планує передати ЗСУ таких винищувачів, президент країни не став казати.

"Чотири літаки ми передаємо Україні в повному робочому стані протягом наступних кількох днів. Решту літаків обслуговують, готують. Їх місце займуть нові літаки FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуємо до кінця року. А потім ескадрильї літаків F-35", – заявив Дуда.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння торік. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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новини Польщі МиГ-29 Анжей Дуда війна Росії та України
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