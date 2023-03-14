Сі Цзіньпін їде до Путіна "домовлятися про припинення війни": аналітик назвав мету лідера Китаю

Очільник Китаю Сі Цзіньпін збирається наступного тижня поїхати до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі китайський лідер хоче обговорити з главою Кремля умови припинення війни проти України.
Китаю вигідно, щоб війна припинилася якомога швидше, при цьому сам результат війни їх не особливо хвилює. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.
"Китай – на диво прагматична країна. Він хоче, аби війна у Європі припинилася якомога швидше. Йому абсолютно начхати, чиїм коштом це буде зроблено, України чи Росії, для нього і те, і інше добре. Але Китаю потрібно продовжувати економічні зв’язки, бо Європа – це величезний платоспроможний ринок для Китаю. А враховуючи проблеми Китаю зі США, він не може втратити Європу як ринок. Тому він хоче, аби війна припинилася", – зазначає політичний аналітик.
При цьому візит Сі Цзіньпіна до Москви не означає приєднання до так званої "вісі зла", вважає Кочетков. Просто лідер Китаю хоче напряму обговорити з Путіним умови припинення війни в Україні і дізнатися, на що готовий диктатор РФ і чи готовий поступитися.
"Ми пам’ятаємо, що Китай запропонував "бачення" припинення війни. А от якщо Сі Цзіньпін погодить конкретні речі щодо припинення бойових дій, тоді він сам виступить з планом, який міститиме у собі конкретні речі. А такі речі погоджуються саме віч-на-віч. Тобто йде мова про те, яким чином можна припинити війну, на що готовий піти Путін, чи готовий він поступитися", – зазначає аналітик.
За його словами, Китай не має можливості висувати нереальні плани, адже в такому разі він втрачатиме імідж впливової супердержави. А щоб зробити такий "мирний план" реальним, він хоче погодити його з російським диктатором Путіним.
"Але тут не йдеться про союзництво", – вважає Кочетков.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви
Наприкінці лютого виданна The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін готується до поїздки в Росію у найближчі місяці. Під час цього візиту він, зокрема, хоче дати поштовх мирним переговорам України та країни-агресорки РФ щодо війни.
13 березня видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію та провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише видання, плани візиту з'явилися на фоні пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.
Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ в конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" вже неважливо.
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