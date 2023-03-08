Дуда зробив найважливішу заяву про передачу МіГ-29 Україні

Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками.

Анджей Дуда, Володимир Зеленський / Офіс президента, Вікіпедія

Президента Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

"Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні", - сказав Дуда, передає CNN.

Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

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"Я вважаю, що Збройні Сили України в майбутньому будуть використовувати F-16. Тому навчання льотчиків зараз так важливо", - додав він.

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") - радянський і російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені А. і. Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі і на тлі землі, в тому числі в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Літаки для України

Великобританія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоб закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Однак після цього Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення і захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

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