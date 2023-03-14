"У хорошого бійця патрони не закінчуються": Кадиров порадив армії РФ перетерпіти "снарядний голод"

Чеченський лідер і прихвостень Путіна звинуватив самих окупантів у тому, що їм не вистачає боєприпасів, і сказав "терпіти".

Кадиров порадив армії РФ перетерпіти "снарядний голод"/ скрін, Facebook

Глава Чечні Рамзан Кадиров, бойовики якого воюють проти українців, несподівано накинувся з критикою на російських окупантів і порадив їм "терпіти" нестачу боєприпасів.

Очевидно, що його критика зачіпала, зокрема, також бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", які вже давно скаржаться на цю проблему.

Відповідну заяву Кадиров опублікував у Telegram.

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Він стверджує, нібито "у хорошого солдата патрони не можуть закінчитися раптово", і що про це потрібно попереджати завчасно.

"Закінчилися патрони? А чому заздалегідь не попередив офіцера, що вони закінчуються? У хорошого бійця патрони раптово не закінчуються. Терпи тепер хоча б добу", – написав він.

При цьому прихвостень російського диктатора Володимира Путіна ще й почав критикувати тих російських загарбників, які виносять цю проблему в публічну площину, заявляючи про неї у соцмережах. На його думку нібито "внутрішні питання не потрібно розкидати по соцмережах".

Зачепив Кадиров і тих окупантів, які скаржаться на умови на фронті. За його словами, на фронті "не може бути всього достатньо.

Хвороби Кадирова

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав до Об’єднаних Арабських Еміратів, а коли приїжджає до Чечні, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

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