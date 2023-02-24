Військовий експерт пояснив, як і чому ЗСУ допоможуть винищувачі МіГ-29 і F-16 із Заходу

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому авіації ЗСУ в боях з ворогами вкрай допоможуть передані заходу винищувачі МіГ-29 і F-16.

Винищувач F-16 і Олег Жданов / фото колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Оскільки винищувачі МіГ-29 у Польщі та Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов у черговому випуску свого відеоблогу.

"МіГ-29 - винищувач-бомбардувальник. Він нам знайомий. Наші пілоти можуть просто пересісти на цей літак і відразу приступити до виконання бойових завдань. Він є у деяких країн-партнерів - Словаччина, Польща. Але вони досі не можуть нам їх передати", - зазначив він.

Крім того, як каже Жданов, у модернізованих МіГ-29 апріорі потужніший радар, ніж у російських літаків. Плюс на такі МіГи можна встановлювати зброю з американських винищувачів серії F.

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"У нього потужніший радар, ніж у російських літаків. Пілони - під натовський стандарт, на них може підвішуватися більш сучасне озброєння, яке застосовується тими ж F-16, F-15, F-22. Плюс цей літак більш захищений і більш пристосований до бойової роботи в умовах радіоелектронних перешкод від російських засобів радіоелектронної боротьби", ‒ підсумував він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Винищувачі F-16 для України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".

За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.

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