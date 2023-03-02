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Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх винищувачів МіГ-29

2 березня 2023, 07:22
Якщо Словаччина передасть українським військовим винищувачі, вона стане першим членом НАТО, який поставив Україні бойові літаки.
Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх винищувачів МіГ-29
Олексій Резніков і Ярослав Надь / Фото twitter.com/JaroNad ​

Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Про це 1 березня в інтерв'ю агентству AP заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. У них немає для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати чиєсь життя", - заявив міністр оборони.

Один винищувач МіГ-29 зарезервований для словацького авіаційного музею, який знаходиться на етапі формування експозиції.

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Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується впродовж декількох днів або тижнів.

Якщо Словаччина передасть українським військовим винищувачі, вона стане першим членом НАТО, який поставив Україні бойові літаки.

Словацька армія припинила експлуатацію радянських винищувачів влітку 2022 року через брак запчастин і фахівців з технічного обслуговування.

Братислава підписала контракт на покупку 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, але початок поставок було відкладено до початку 2024 року.

Нагадаємо, 17 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Збройним силам України потрібно негайно передати винищувачі, щоб вони змогли захистити свою територію в боротьбі з російськими окупантами. У зв'язку з цим польський президент заявив, що його країна незабаром розгляне питання про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29.

Винищувач МіГ-29

МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.
Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія.

МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Літаки для України

Велика Британія може стати першою державою, яка дасть Україні літаки, чим розблокує надання бойової авіації. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібні винищувачі для того, щоб закінчити війну та відтіснити Росію за її східні кордони. При цьому західні літаки не будуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців. За його словами, на даний момент питання про постачання винищувачів не стоїть в центрі уваги.

Однак після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна працює над отриманням західних бойових літаків, які необхідні для звільнення та захисту територій. Питання передачі авіації вже "можна вважати вирішеним".

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війна в Україні МиГ-29 новини України та світу війна Росії та України
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