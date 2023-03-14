Україна зібрала понад 600 досьє на росіян, підозрюваних у воєнних злочинах - The Guardian

Україна зібрала досьє на підозрюваних у воєнних злочинах 600 російських військових командирів. Серед них - диктатор Путін і міністр оборони Шойгу.

В українській прокуратурі триває збір доказів воєнних злочинів окупантів / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Україна зібрала понад шість сотень досьє, в яких фігурують понад шістсот росіян, в першу чергу - офіцерів, які підозрюються у воєнних злочинах під час розв'язаної РФ повномасштабної війни. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"Ми почали наносити на карту російських командирів і генералів в минулому році. І ми продовжуємо її оновлювати тиждень за тижнем", — розповів керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков.

Також повідомляється, що слідчі української прокуратури відстежують докази військових злочинів, які скоїли росіяни, а також збирають докладні дані про все військове командування в армії країни-агресора. Вінець всього процесу - схема з іменами і фото розташована на великій дошці, висота якої 1,5 метра, ширина - 4 метри. На ній - підозрювані: від сотень російських солдатів до Міністра оборони Сергія Шойгу і російського диктатора Володимира Путіна.

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Серед інших підозрюваних - генерал-полковник Михайло Мізінцев, який керував тримісячною облогою Маріуполя, де, за даними української влади, російські окупанти вбили не менше 22 тисяч осіб. А кілька років тому Мізінцев здійснював схожі злочини в місті Алеппо (Сирія), який перетворився на руїни після російських бомбардувань.

Також в українських прокурорів є досьє на командира 64-ї окремої мотострілецької бригади армії окупантів Азатбека Омурбекова. Саме його солдати здійснювали звірства в місті Буча (Київська область), вбиваючи і гвалтуючи мирних жителів.

Відповідальним за бомбардування Харківської області касетними боєприпасами в прокуратурі вважають генерал-полковника Олександра Журавльова. А причетним до удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, в результаті якого загинули 44 людини, вважають полковника Олега Тимошина.

Трибунал над Путіним за напад на Україну

Європейський парламент 19 січня проголосував за резолюцію із закликом негайно створити трибунал з розслідування злочинів країни-агресора Росії та її пособника Білорусі проти України.

Євродепутати закликали почати розслідування не тільки проти глави Кремля Володимира Путіна, але і голови Білорусі Олександра Лукашенка.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду сказав, що створення трибуналу над Путіним і Лукашенком залежить від політичної волі керівників країн Європи.

На думку дипломата, в разі запуску трибуналу двом диктаторам доведеться далеко бігти або зникнути.

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновник, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

Війна Росії проти України: