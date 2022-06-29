Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України - Міноборони Британії

Британські літаки можуть допомогти в експорті зерна з України / Reuters

Британія може направити літаки для патрулювання маршрутів, якими будуть просуватися судна з українським зерном, повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, пише Sky News.

Розвідувальні літаки Rivet Joint або P8 Poseidon могли б патрулювати райони Чорного моря. Це буде можливо в разі, якщо сторони конфлікту досягнуть домовленості щодо вивезення українського зерна морем.

Він зазначив, що головна роль Британії в такій операції може полягати в "розвідці і спостереженні за безпекою".

При цьому він зазначив, що ймовірність відправки британських військових кораблів до Чорного моря не розглядається.

"Ми не збираємося посилати наші кораблі в Чорне море, так як це означало б, що ми повинні попросити Туреччину зняти блокаду", - заявив міністр.

читайте також"Керівник" окупованого Криму випадково зізнався, що Росія краде в Україні зерно

Зазначимо, що турецька влада заблокувала протоку Босфор для військових кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України

Президент США Джо Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Пізніше глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Чиновник проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

У статті для видання Foreign Affairs міністр закордонних справ Дмитро Кулеба писав, що деякі іноземні лідери натякали або прямо пропонували Україні припинити чинити опір Росії.

Як пише дипломат, такі пропозиції продиктовані тим, що вони хочуть отримати зерно, яке зараз заблоковано в українських портах через дії російських окупантів.

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