Байден терміново зателефонував Зеленському і оголосив про новий пакет допомоги на 1 млрд доларів

Україна Байден / Колаж Reuters, УНІАН

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів.

Як повідомляє Білий дім, американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському президенту Володимиру Зеленському.

"Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами не будуть вагатися у своїй відданості українському народу, який бореться за його свободу", - заявив Байден після розмови із Зеленським.

Новий пакет американської військової допомоги включатиме:

додаткову артилерію;

зброя берегової оборони;

боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.

Крім того, Байден оголосив про виділення пакету гуманітарної допомоги в розмірі 225 млн доларів. Кошти, зокрема, підуть на постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів, а також забезпечення українців їжею, житлом та коштами на речі першої необхідності.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів, адже запеклі наземні бої ЗСУ з військами Росії за Донбас можуть розпочатися вже найближчими днями. У США припускають, що стратегія РФ полягає в перекиданні зброї і військ, які перебували на півночі, на схід країни, після чого відсікти українські військові підрозділи.

Також раніше повідомлялося, що дипломати країни-агресора на нинішньому тижні направили владі США офіційну ноту протесту. У документі йдеться про те, що поставки Західної зброї Україні нібито можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

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