РФ може напасти на Європу: глава Міноборони Британії сказав, якій країні загрожує небезпека

Бен Уоллес попередив, що РФ може напасти на Литву / Фото gov.uk/government, pixabay.com

Росія може напасти на Європу. Під значною загрозою вторгнення перебуває Литва. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Глава британського оборонного відомства охарактеризував Росію як "безпосередню й невідкладну загрозу Європі", передає британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами Уоллеса, зараз "стає все очевиднішим, що президента Путіна не можуть стримати загрози покарання або санкції, що накладаються на його народ".

"Я серйозно кажу, що існує дуже реальна небезпека того, що Росія накинеться на Європу в цілому", – сказав міністр оборони Британії.

Зазначимо, що військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов також вважає, що найбільше агресія Росії зараз загрожує Литві. Провокації також можливі і в інших країнах Балтії.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштравічюс заявив, що в разі нападу Росії на Литву, почнеться Третя світова війна.

Блокада Литвою Калінінградській області

Литва з 18 червня, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, ухвалила рішення припинити транзит низки російських товарів в Калінінградську область. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова Комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви з'явилася можливість розв‘язати проблему транзиту в Калінінградську область "будь-якими обраними способами".

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